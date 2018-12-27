凌晨4點…乖貓等媽上床「累到融化」　黏在門邊張嘴睡

▲阿QQ等媽咪一起進房，自己卻不敵睡魔，先睡著了。（圖／網友彤蒿兒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

「別人家的主子，總是不會讓我失望！」時間已經是深更半夜，米克斯「阿QQ」一如往常地坐在門邊，等待奴才進房間睡覺，沒想到這天實在太睏了，不知不覺就先進入了夢鄉。媽咪「彤蒿兒」被這一幕感動，將畫面分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，「對不起寶貝，讓你久等了……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片中，阿QQ塞在門縫之間，軟綿綿地依偎著木頭熟睡，圓臉因此被擠出了「嘴邊肉」，牠甚至還微微張開了嘴巴，露出小小牙齒，模樣看起來真是累壞了。媽咪看到貓兒如此忠心地「守護約定」、等在原地，覺得既窩心又感動。

▲阿QQ的嘴邊肉～

▲除了袋子、紙盒之外，阿QQ還很喜歡吹風機呢！

彤蒿兒接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，她當時窩在沙發上玩手機，沒想到毛孩竟然真的就這樣坐在門邊，等待到凌晨4點，「阿QQ就像狗狗一樣黏人，非常需要陪伴，如果家人出門時間太長，牠還會發脾氣、亂尿尿呢。」她也提到，這孩子非常愛吃，聽見乾乾聲音就會秒速出現，「牠喜歡爭著要自己用手手拿肉泥，但如果犯了壞習慣、想偷吃塑膠袋挨罵，就會吐舌頭裝可憐！」

▲阿QQ自己拿肉泥吃。

▲挨罵時的必殺絕技：吐舌頭求原諒～

4000多名貓奴都被阿QQ的乖樣給萌翻了，紛紛留言，「等你等到我心痛，等你等到沒有夢」、「看起來是融掉了，放太久！」、「感覺好像累到暈倒，把門推開XD」也有人開玩笑地糗了飼主一番，「其實牠沒有在等你，只是睡在這很爽～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲貼心的阿QQ～

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