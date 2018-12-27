咦？那是啥？美萌貓「發現自己有耳朵」　站立照鏡子搔頭欣賞

▲貓星人：咦？尖尖的那是啥？（圖／翻攝自Facebook@Animal & Nature）



寵物小組／綜合報導

毛小孩照鏡子的反應真可愛！國外寵物粉專《Animal & Nature》日前分享一則趣味短片，內容是一隻漂亮的灰白色貓，突然鬼鬼祟祟的站立，對著桌上鏡子開始「玩弄耳朵」，主人將整個奇妙過程給錄下，直呼「我的貓發現牠自己有耳朵！」

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從短片中可見，喵星人緩慢地走到鏡子前，疑惑好幾秒後，忽然整隻站起來。只見牠不停的揮動自己的耳朵，並露出「不可置信」的驚訝表情！可愛的牠看完一次還不夠，再走到更大的鏡子前「欣賞耳朵」，模樣相當呆萌。

▲也許...剛剛才發現自己是隻貓？！



有趣的影片在臉書上傳閱開來，短短幾天內就有300多萬的人觀看過。網友紛紛在底下留言，「也許牠剛剛才發現自己是隻貓？！」、「這隻貓是天才欸～」、「牠很聰明，立即反應到鏡子中是自己，動物果然很有智慧。」、「好酷呀，通常寵物不會這麼快意識到裡面那個是自己，這隻小貓很聰明喔，還會反思」、「太可愛的影片啦」、「裡面的工讀生快點出來喔」。

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"my cat just discovered he has ears" 由 Animal & Nature 發佈於 2018年12月11日 星期二

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