快找寶藏！米克斯狂挖床墊發瘋　媽聽「撕裂聲」崩潰阻止

▲米克斯咬爆床墊無視媽媽。（圖／翻攝自IG@haruharu040777，下同）

寵物小組／綜合報導

夥伴快來看！這裡有寶藏快挖啊！日本柴犬「Haru」與米克斯「Suzu」是一對破壞狂姐妹，這天主人將床墊放在客廳，沒想到Suzu卻突然像是發了瘋一樣，在床墊上某個定點狂啃狂挖，此時突然發出「滋滋滋」的撕裂聲，馬麻才發現原來毛孩把墊子咬爆了，甚至還將裡頭的棉花挖出，讓媽媽大崩潰趕緊上前阻止。

影片中可以看到，Suzu看見床墊後，不斷把被單咬起，同時用手連續撥弄，一心想把床墊咬爆，但都沒什麼起色，於是牠越咬越起勁，最後在Haru的偷偷協助下，壓住另一邊床墊，順利把床單挖破取出棉花，原本看著毛孩自得其樂的樣子感到療癒的媽媽，這時突然被嚇傻了，顧不得錄影只能趕緊上前阻止，但Suzu根本沒有在理她，繼續完成牠的偉大傑作，讓馬麻超崩潰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲造反啦汪星人們！

▲汪汪甚至把棉花都咬出來了。

這則影片上傳至IG@haruharu040777後，許多網友看了紛紛為床墊捏一把冷汗表示，「眼睜睜看著床墊爆掉～」、「那個撕裂聲就像媽媽的心聲」、「超皮的屁孩」、「破壞王無誤！」、「其實柴柴是幫兇XDD」、「柴犬偷幫忙啦」、「汪：裡面一定有偷藏肉！！」、「我快挖到寶藏了」、「那是心碎的聲音」、「可愛又可惡」。

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在 Instagram 查看這則貼文 柴犬ハル&雑種すず（犬まみれ真実）（@haruharu040777）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 23 日 上午 5:31 張貼

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