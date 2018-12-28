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最棒聖誕禮！愛貓因野火失蹤…小男孩許願傳達想念　真的回家了！

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（圖／翻攝自Facebook／Candice Baker）

▲小男孩在給聖誕老人的願望清單上，寫著自己想要項圈，不要再把貓咪弄丟了。（圖／翻攝自Facebook／Candice Baker）

寵物小組／綜合報導

美國加州北部「坎普野火」（Camp Fire）燃燒大地長達3個禮拜，造成85人死亡、249人失蹤，成為加州史上最可怕、死亡人數最高的野火，而火災至今已經一個多月，還有很多人還未能和下落不明的家人重逢，包括這個4歲小男孩Tyson。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Tyson和家人一起住在加州天堂鎮，當初因逃難不及，沒能帶走兩隻貓咪、黑貓「柯博文」和虎斑貓「大黃蜂」，等他們全家在災後回到家，房子完全被燒掉，兩隻貓咪也不知道去了哪裡，也不知道是否還活著。

（圖／翻攝自Facebook／Candice Baker）

▲柯博文被收容所撿到，順利和小主人團圓。

Tyson非常傷心，聖誕節時他許的願望就是希望愛貓趕快回家，聖誕禮物則是想得到項圈和貓繩，這樣柯博文和大黃蜂回家之後，就再也不會不見了。Tyson的爸媽不忍見到他這麼傷心，積極奔走尋找，終於在聖誕節前夕接到電話，有人發現疑似是柯博文的貓咪。

Tyson爸爸不敢讓兒子知道，就怕期待重逢的心落空，所以他自己到收容所查看，幸運的是，那真的是柯博文！而就在找到柯博文後沒多久，也傳來另個消息，大黃蜂也找到了，Tyson簡直不敢置信，聖誕老公公圓滿了他的願望，這是史上最棒的聖誕節，他開心地抱著兩隻愛貓，對著鏡頭笑得無比幸福。

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（圖／翻攝自Facebook／Candice Baker）

（圖／翻攝自Facebook／Candice Baker）

▲找到柯博文之後沒多久，大黃蜂也回家了。

關鍵字： 北美要聞加州野火走失愛貓喵星人

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