奴才餵空氣零食被發現　汪「流氓臉」怒瞪：給林北莊肖維？

▲主人餵空氣零食被汪發現。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

每個毛家長一定都曾跟毛孩玩過「空氣零食」的把戲！一名網友在臉書社團「爆笑公社」PO出一則影片，畫面中主人手中拿著一堆零食，卻抓起空氣假裝要餵食汪汪，被騙了兩次的毛孩心生懷疑，沒想到第三次仍被媽媽捉弄，於是立馬擺出一副鄙視凶狠的流氓臉瞪著奴才，超爆笑表情讓網友笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許姓網友PO出影片並逗趣註解，「鏟屎的，尼馬滴妳別太過份R！」明明看著鏟屎官手裡握著超多零食，卻怎麼都吃不到，聰明的白汪被騙了兩次後，抱著給奴才最後一次機會的心態相信了她，沒想到還真的又被玩弄，見笑轉生氣的汪星人鄙視地看著主人，頭還緩緩往上抬起怒瞪，完全不想原諒鏟屎官了啦！

影片上傳至臉書後，網友們看了全都笑歪表示，「事不過三，做人別太過份，我做狗也不會放過你。」、「擱勒片擱勒片」、「鏟屎的～竟敢耍本汪」、「好生動的表情XDD」、「這太好笑了啦」、「警告的眼神」、「拒吃空氣乾糧」、「狗勾：騙三次就太超過瞜」、尼麻地嘎林北裝笑偉」、「當我是白痴逆」、「我對你來說是個笑話嗎.jpg」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音