主人我痛痛...狗狗9個異常徵兆 　花1分鐘這樣做能救命

▲狗狗身體不舒服時反應可能很細微，但及早發現就能及早舒緩、治療。（圖／犬務所授權使用）



文／犬務所

一天早上發現波妞怎麼自己躺在睡床那邊，平常都會過來大力衝撞我撒嬌，找零食的時候也興趣缺缺，這跟愛吃的她完全不對啊！她怎麼了？

接近跨年大家都想著假期，然而冷高壓來襲，溫度在13-20度間，這個溫度加上下雨，更是冷！狗兒體溫39度，對他們舒適的溫度是25度，目前低溫與他們的體溫差了快20度，雖然他們身上有毛，但這樣的溫度對於很多狗兒不好過，也非常容易引發疼痛。

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有哪些跡象是狗兒在疼痛？

1. 減少社交行為或出現攻擊行為

狗狗怎麼沒有像平常在你回家的時候飛奔過來跟你打招呼？你想摸摸他的背，卻發現他發出低吼，或是掀嘴皮、露出牙齒。

▲狗狗吃東西、咀嚼的方式有異，可能是牙齒痛。（圖／CC0圖庫／Pixabay）



2. 吃飯、喝水、睡覺的習慣改變

通常會發現狗兒睡得更多，因為他們想要透過休息來修復身體。大多也會發現狗兒食慾不佳，喝水量也會明顯不同。如果吃不下飼料或是啃咬零食，很有可能是牙齒痛。

3.更常使用聲音表達

因為疼痛時，會盡量不想有過多的身體移動，常使用吠叫來表達需求，也會出現低吼或空咬，來保持自己的安全空間，避免受傷。許多有慢性疼痛的老狗，你會發現他們特別介意橫衝直撞的小狗或小孩，大多是這個原因。

4.過度的舔舐自己

最常看到的樣子是，狗狗會拼命的「舔、咬」自己。當他們受傷或是身體內部不舒服時，狗兒的直覺是要好好清潔傷口，或是透過這樣的動作來舒緩。外傷、趾間炎，常見會舔腳掌。骨關節神經疼痛，曾看過國外的狗狗，差點把自己的腳啃爛！

▲狗狗突然急喘可能不是在笑，而是呼吸困難，可以藉呼吸次數、脈搏來監控。（圖／CC0圖庫／Pixabay）



5.過度的喘氣或呼吸方式改變

狗狗運動過會喘一陣子是正常的，但如果發現他喘得比平常久，而且喘的力道特別重就要注意了。但發現狗狗喘息特別輕也是問題，因為他可能喘不過氣，呼吸困難。發現時，請再多一個步驟：測量狗狗1分鐘的呼吸次數、1分鐘的休息時脈搏次數。



＊小功課：測量狗狗一分鐘的呼吸次數、一分鐘的休息時脈搏次數



每天或每週在固定時段做這兩樣數值的紀錄，在發生事情時，我們也會知道當下情況與平時不同，是需要緊急處置。將會在狗狗就醫時，給獸醫很好的參考依據。



英國Galen狗兒物理治療師Julia Robertson就曾因察覺呼吸次數的改變而救了她自己的狗一命。

6.行走改變

身體僵硬或是「掰咖」跛行，是狗兒的骨關節炎、肌肉疼痛，最明顯的症狀。通常也會看到狗兒減少活動，或是對平常的活動興趣缺缺。



天氣冷，肌肉僵硬、血液循環不佳，非常容易產生急性的肌肉發炎或是拉傷，甚至「落枕」！別以為只有人類會，狗兒也可能發生。

7.看起來很躁動

狗狗無法休息，可能會看到狗兒一直來回走。或是會不斷變換睡覺姿勢，發現他的睡覺時間少了很多。



＊平均狗兒的睡眠時數：14-16小時，老幼犬14-18小時。

8.身體變化或姿勢改變

可能在摸摸的時候，發現哪裡凸一塊、腫起來等，很有可能是發炎或腫瘤。有些狗狗會頻繁做出「伸懶腰」的動作，有可能是肩頸肌肉緊繃或是肚子痛，因為伸懶腰可以讓他們去舒展這邊的不適。



＊小功課：每天摸摸時，同時也是身體檢查時間。



皮毛狀況、是否多了傷口、腫塊、胖或瘦、撫摸時的反應等等

▲狗狗若是發抖或甩身體，有可能是冷或身體疼痛。（圖／CC0圖庫／Pixabay）



9.發抖或甩身體

除了因為冷，狗兒也可能因為中毒、腎臟等其他疾病而發生。吃下大量巧克力、發霉的堆肥、木醣醇(口香糖常有的成分)的狗狗常會發生嚴重的發抖(肌肉震顫)。



狗狗發生疼痛時，請先自己冷靜下來，再來是諮詢信任家庭獸醫的獸醫的意見，決定是否需要馬上就醫。

最最最重要的是，讓狗兒好好休息，減少活動！

依當時身體所需給予適當的營養食物或是保養品，也將家中環境布置的溫暖舒適，幫助狗兒放鬆，讓他們自己身體進行修復。波妞當天自己就減少了活動，我也透過摸摸按按檢查，確定他沒有其他症狀的疼痛。確保她身體與環境的溫暖，到了晚上她就看起來正常，接下來幾天精神與食慾都沒問題，總算稍微放心了。