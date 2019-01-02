辭職照顧22隻浪浪！　暖男花積蓄過活：不忍看牠們撿垃圾吃

▲張男和22隻流浪狗同住。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

廣東省一名二十幾歲的張姓男子為了照顧流浪狗辭去工作，每個月狗飼料的開銷將近2000元人民幣（約台幣9000元），都是和愛狗的朋友們一起湊的，至於日常開銷則是用積蓄。他表示，流浪狗養了22隻，生活肯定有影響，但又不忍心牠們沒地方去，「希望大家能善待牠們，遺棄一隻狗跟遺棄小孩沒差別。」

據《梨視頻》爆導，目前住在深圳的張男表示，來到這裡後經常看到流浪狗無處去、撿垃圾吃，實在不忍心，於是陸續收養22隻流浪狗，租了兩間民房與毛孩們同住，但也因為生活受到影響，沒辦法上班、沒辦法睡覺，他只能辭去兼職，靠積蓄過活。

▲飼料是灑在地上，狗狗們一起吃。（圖／翻攝自梨視頻）

張男透露，狗飼料每個月花費約在2000元人民幣左右，至目前為止，這間房子的房租與狗飼料的費用都是他和愛狗朋友一起湊的，自己的生活開銷則是用積蓄，雖然生活受影響，但如果能為其中一些毛孩找到合適的主人及家庭，他估計能繼續一邊堅持，一邊做救助流浪狗的事情。

從曝光影片可見，張男的租屋處雖然不能說非常寬敞，但起碼是一個能遮風避雨地地方，這些狗狗吃飯時會被圍在其中一間房間，飼料則會灑在地上；張男拿著拖把在打掃時，毛孩也會圍在他身邊，又或是跟進廁所看他在幹嘛。

而張男的舉動，引發網友討論，有人認為張男很善良，希望能透過捐款盡到一點心力，「小哥會有好報的」、「希望這些狗狗都能早日找到主人」，有人卻認為，張男的舉動只是治標不治本，「大家應該宣傳文明養狗，養了就不遺棄，不是無只盡的給這些沒素質的人擦屁股」、「一直想了解丟狗的人到底是怎麼想的」。

▲張男希望能幫牠們找到好的主人。（圖／翻攝自梨視頻）