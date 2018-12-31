潔癖汪看見便便咬「褲襪」蓋上　瞇眼U笑：我超棒快獎勵我

▲汪汪看到便便，竟拿媽咪的褲襪蓋上。（圖／粉絲專頁「小熊＆胖丁」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

應該誇獎牠嗎？粉絲專頁「小熊&胖丁」日前貼出一張照片，只見胖丁瞇眼露出U型笑容，旁邊還有一件黑色的褲襪，原來是汪汪潔癖發作，看見別的狗狗在家中便便，因此隨口找來一件衣服幫忙清理，沒想到竟拿到媽咪的褲襪，讓馬麻看了差點暈倒！

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▲胖丁聞到便便氣味，移動尿布墊幫忙蓋上。

飼主受訪時表示，當時走上樓卻發現有件衣服被放在走廊中間，將褲襪拿起來差點暈倒！她解釋，胖丁從小習慣在戶外上廁所，似乎有點潔癖，「家裡只要出現尿尿和大便，胖丁總是會第一個發現，然後想辦法蓋起來。」

這天飼主幫忙中途的毛孩跨出圍欄跑到3樓，因為沒有尿布墊因此就在地上解放，胖丁看到後打算幫忙清理，於是跑進房間叼出衣服蓋住，接著露出迷人微笑等著獎勵，可是媽媽卻苦惱表示，「該誇獎嗎？但是孩子...這樣真的沒有比較好啊！」





▲胖丁無時無刻都在傻笑。

▲胖丁的笑容永遠最燦爛。

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照片被傳到網路上後，許多網友被胖丁做的「好事」笑翻留言，「滿意的微笑」、「牠覺得牠做的很好」、「媽媽的褲襪＝尿布墊」、「這個笑容，趕快賞零食吧！」、「貼心的孩指」、「這個必須要誇獎」、「汪：麻麻～我優秀吧！」、「胖丁是好孩子，眼不見為淨」、「看到牠的笑容，褲襪一點都不重要了」。