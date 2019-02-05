狗媽咬開柵欄...7隻小阿金衝碗「一字排開」　整齊搖臀萌炸！

▲小阿金在媽媽的帶領下一字排開。（圖／翻攝自Instagram:wow.cute.dog，下同）

寵物小組／綜合報導

到底狗媽媽平日是怎樣照顧孩子的呢？日前網路上流傳一段黃金獵犬寶寶放飯的影片，只見畫面中地板擺滿7個裝滿飯的碗，狗媽媽咬開柵欄的那一刻，7隻可愛的小阿金集體衝出，「一字排開」低頭搖屁股，超萌模樣吸引超過80萬觀看次數，讓不少網友直呼，「實在是太萌啦！」

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一名抖音用戶分享家中愛犬照顧小狗的日常點滴，當飼主將食物準備好，各自添入小狗碗，金媽便走向孩子的休息區，咬開閘門彷彿在說，「開飯囉！」接著7隻身穿綠色大眼怪衣服的小阿金接連衝出，低頭整齊地搖屁股進食。看到自己的孩子乖乖吃飯，狗媽媽安心坐在旁邊守護，場面非常溫馨。

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▲一開門小狗們全部衝出來吃飯。（圖／翻攝自Instagram:wow.cute.dog，下同）



影片被專門分享萌寵影片的Instagram帳戶「wow.cute.dog」轉載，發佈短短7日已經累積多達80萬的觀看次數，許多網友看完紛紛被幸福一家人給萌暈，「已融化～」、「別人家的狗從來不讓我失望！超乖的」、這衣服去哪買的，好合身XD(重點誤)」、「狗媽媽好溫柔喔～監督寶寶們吃飯」、「暴風吸入！」。

在 Instagram 查看這則貼文 Wow Cute Dog（@wow.cute.dog）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 上午 5:05 張貼

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