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相似度100%！電影狗明星出現在台灣　媽笑：養這麼久總算有用處了

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相似度100%！電影狗明星出現台灣。（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu‎提供）

▲電影《為了與你相聚》當中的明星犬居然出現在台灣！？（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu‎提供）

寵物小組／綜合報導

毛爸媽注意了，家中的毛小孩很有可能就是下一位大明星喔！飼主Caolly Wu‎前陣子看完美國電影《為了與你相聚》後，回到家發現自己飼養的愛犬「摩卡」長相也神似電影中的汪主角「貝拉」，於是拍下照片分享到臉書上給網友評鑑，結果瞬間引發網友熱議，更有人直呼「相似度100%！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Caolly Wu在寵物社團《有點毛毛的》PO出2張照片並打趣註解，「養妳這麼久總算有點用處了！」貼文中可見，第一張照片是電影《為了與你相聚》的官方海報，畫面中的汪主角「貝拉」嘴上叼著一隻紅色帆布鞋，汪汪大眼的模樣看起來相當忠心又誠懇。

相似度100%！電影狗明星出現台灣。（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu‎提供）

▲米克斯摩卡長相超像電影中的汪主角「貝拉」。（圖／有點毛毛的／飼主Caolly Wu‎提供）

而第二張照片則是飼主Caolly Wu的愛犬「摩卡」，透過畫面中可以看到，摩卡全身的毛髮都是土黃色和黑色相混，而且臉上和貝拉一樣，都有一個土黃色的心形符號在臉上，只是嘴上從紅色帆布鞋換成了娃娃。馬麻打趣地笑說，「沒錯就是妳演的，勉強可以被誤認成星媽，趁還沒紅快來找我要掌印以後紅了可以賣錢，本名摩卡號稱台灣貝拉。」

該則貼文上傳不到一日，就湧入1千400多名網友按讚、分享，許多人看完紛紛在底下留言說，「可以抽版稅，買肉肉給牠吃」、「哈哈哈好可愛」、「厚上次去忘了合拍！」、「本名摩卡號稱台灣貝拉，原諒我不小心看成摩卡稱」、「下一屆的金馬影后或影帝」、「我們家這隻是肥版的XDD」、「真的有明星臉欸」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： Caolly Wu米克斯狗狗電影狗明星

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