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真的「傻眼貓咪」！　美甲店橘白貓雙眼瞪大四肢僵直客人嚇到尖叫

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▲▼貓咪詐死。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

▲嚇人貓Copy經常裝死嚇人。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

生活中心／綜合報導

一名王姓網友開了美甲店，飼養一隻橘白貓當店貓，但牠常瞪大眼睛不眨眼，四肢僵直的躺在沙發上，上門消費的客人看到常被嚇到大叫。

▲▼貓咪詐死。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

▲Copy慵懶的睡姿。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

這隻橘白貓Copy常在店裡「裝死」，側躺在沙發上，睡覺時不閉眼，四肢呈僵直狀，客人常被嚇到尖叫，飼主王先生雖然習慣了，但有時不經易看到，還是會被嚇到，他更是開自己玩笑，說要去健康檢查看看心臟有沒有問題。

王先生把這次事件PO上網，引起不少討論，一名網友說，「有一次走在半路，發現前面一隻貓呈現僵直姿勢，我以為牠過世了，考慮要不要走過去、要不要幫牠收屍，結果走過去發現牠只是在抓癢！」也有網友說貓咪不是裝死，他只是在思考牠的「貓」生。

▲▼貓咪詐死。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

▲Copy電力不足，睡倒在樓梯上。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

飼主王先生說，其實Copy嚇人的事不只有裝死，有次牠爬樓梯爬到一半，突然電力不足就倒地不起，達到想睡就睡的最高境界，飼主當時還以為差點要失去Copy，王先生當時就把照片po上爆料公社，還問「是有這麼急著睡是不是？不能等走到床上在睡嗎？趕通告喔？」

不少網友留言「這姿勢是要嚇死人」、「奴才心臟要夠強」、「好可愛喔！表示牠真的把你家當家了」和「有一種路叫做走著走著就不小心睡著了。」等等。

關鍵字： 貓咪喵星人屍體

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