韓國浣熊咖啡廳上演「路倒」萌戲　網警告：口袋放東西會被搶！

寵物小組／綜合報導

浣熊也有碰瓷黨！韓國弘大有間浣熊咖啡廳，裡頭有不少駐店浣熊陪客人一起玩耍，但是圓滾滾的牠們卻不時上演「路倒」戲碼，明明沒人碰觸卻自己往後倒，藉著才藝表演來換得食物。粉絲專頁「kkday」分享這則影片，讓不少網友瞬間被浣熊們萌翻。

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▲浣熊有著肥嫩的大屁股。

浣熊有著蓬鬆的毛皮，還有圓滾滾的大眼，加上肥嫩屁屁讓不少人喜愛，牠們也漸漸在台灣寵物市場當中，成為新興熱門物種之一。韓國弘大的「浣熊咖啡廳」，裡頭有7隻浣熊駐店搗蛋玩耍。從影片中可以看到，浣熊為了討食物吃，大秀「路倒」才藝，只見牠圓圓的身體往後倒，動作十分滑稽與可愛，讓不少人的心秒被收服。

▲表演路倒就有零食吃！

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浣熊外表十分可愛，但其實牠們非常調皮，具有極強的破壞力，飼養前必須深思熟慮，避免輕易飼養。浣熊咖啡廳影片上傳後，立刻引來廣大迴響，也有人留言，「口袋別放東西，浣熊會偷走！」、「怎麼可以肥成這樣～快瘋了」、「就算跌倒也很得人疼愛」、「冬天抱一定超舒服的」、「浣熊臥倒間滑壘也太Q」。

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