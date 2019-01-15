向前看齊！屋頂上鴿子「完美平均間距」　網呼：太療癒

▲鴿子整齊排排站，超療癒。（圖／「糯夫」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

成體操隊形散開！台南一名網友在路上走著，偶然抬頭看到一大群鴿子，沿著街邊住宅屋頂排排站好，牠們像是小學生的回家路隊「向前看齊」，而且每隻鳥兒棲息位置，恰恰好平均分配屋簷空間與距離，排隊品質超優，讓人看了好療癒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲網友表示，鴿子們吃飽了就會上去曬太陽。

台南網友在臉書社團「路上觀察學院」分享畫面，米黃色的建築屋頂出現一整排嬌小身影，原來是一群鴿子在上面休息，有趣的是，每隻鳥與鳥之間都保持相同距離，默契超好。他向《ETtoday寵物雲》表示，自己一看到就立刻笑了出來，覺得實在太可愛，「牠們平常中午都會在公園吃飯，飽了就會陸續飛上去曬太陽。」

許多網友也被這列隊伍驚艷，紛紛留言，「整齊到好療癒喔～」、「尊重個人空間」、「去窗邊唱歌，就可以上演曼哈頓奇緣」、「樓下停車的人有福啦～」也有人想起當兵回憶「大家都立正稍息」、「左線預備！右線預備！全線預備！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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