拍臀、扳嘴沒反應...　胖橘睡死完美詮釋「尾牙後宿醉」

▲主人拍打喵星人的屁屁，不過牠卻什麼反應都沒有。（圖／翻攝自微視用戶@杜淳）



寵物小組／綜合報導

睡覺睡成這副德性，可不是一般的貓可以做到的阿！微視用戶@杜淳有段影片最近在網路上瘋傳，內容是這天飼主看到愛喵躺在床上，於是走上前並拍了一下屁股，沒想到貓咪卻一點反應也沒有，嚇得他一時還以為貓咪是發生了什麼事，影片引發網友熱議，更有人比喻是「尾牙後宿醉」的模樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

謝姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「睡死的喵星人，嚇死人了。」畫面一開始，飼主先對著橘貓的屁股拍了下去，見牠沒反應又扳開牠的嘴巴；只見飼主緊張的說，「怎麼睡那麼死呢？你倒睜睜眼阿！」還好最後橘貓有醒來，一醒來看到太亮的燈光，趕緊用前肢摀住雙眼。

▲即使扳開嘴巴，貓咪依舊在睡覺。（圖／翻攝自微視用戶@杜淳）



▲還好最後終於動了。（圖／翻攝自微視用戶@杜淳）



看到愛貓終於動了一下，飼主則大聲的說，「你要嚇死我阿！你是不是要嚇死我？」這段影片在短時間內就累積2千多個按讚數，許多人都留言表示，「沒有貓這麼誇張的啦，萌度破表」、「主人一定對他很好，才睡這麼安穩」、「睡的太誇張了吧」、「哈哈哈太可愛了吧」。

另外，也有不少人說，「怎麼好像我喝醉的樣子」、「昨晚跑去哪玩了」、「我家那隻淺眠...要是我這樣一定馬上被咬」、「環境有心安的感覺～」、「這橘貓昨天一定喝多了」、「沒有罐罐，扺死不從」、「過太爽，已經沒危機意識了」、「一開始真的要嚇死了，還好只是在睡覺」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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