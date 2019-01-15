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萌貓壞掉了！小扁臉「貼緊牆壁」3分鐘...爸淡定：常做怪舉動

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▲萌貓壞掉了？小扁臉「貼緊牆壁」3分鐘...爸淡定：常做怪舉動。（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲貝拉面壁思過中...（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

讓朕冷靜冷靜！台北市北投區的飼主Atuo Chen這天準備上床睡覺，轉頭發現4歲摺耳貓「貝拉」怎麼忽然「面壁思過」，瞧牠小臉臉貼緊牆壁，一動也不動，整個僵在那邊3分多鐘，這下爸爸淡定笑說，「牠常常做出一些奇怪舉動...」。

眼看貝拉好像壞掉了？怎麼都不動？爸爸笑說，「我猜牠應該就是在發呆吧XD！牠常常做出我們不理解的行為，例如本來很正常在旁邊閒晃，下一秒就翻肚定格ㄎㄧㄤ掉！」

▲萌貓壞掉了？小扁臉「貼緊牆壁」3分鐘...爸淡定：常做怪舉動。（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貝拉是隻古靈精怪的貓。

▲萌貓壞掉了？小扁臉「貼緊牆壁」3分鐘...爸淡定：常做怪舉動。（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貝拉練瑜珈？

至於貓咪常有這種「面壁思過」的動作，很可能是生病前兆，務必帶去看醫生！對此，爸爸則表示，自己平常都帶貝拉去健康檢查，上個月眼睛有發炎外，其它醫生說沒什麼問題，同時也提到，平常都餵保健食品加罐頭給牠吃。

▲萌貓壞掉了？小扁臉「貼緊牆壁」3分鐘...爸淡定：常做怪舉動。（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲因為是摺耳貓的關係，爸爸會更加用心照顧牠。

＊事實上，摺耳貓雖然很可愛，牠們並不是「品種」，而是基因缺陷的一種，幾乎所有的摺耳貓天生都會有很多遺傳性的骨骼疾病，有些在非常年輕的時候就會發病癱瘓，有些摺耳貓會呈現「大叔坐姿」或是用後腿站著，都是因為不舒服才會產生的行為；牠們也容易會有呼吸道、心臟病的問題產生，比一般貓咪的體質更為虛弱。因此請勿購買與繁殖摺耳貓，「以領養代替購買」。

 

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關鍵字： 面壁思過寵物摺耳貓貓生病前兆

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