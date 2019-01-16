全家染上汪癮！24hr抱緊緊「埋頭狂吸」　狗友大推：這個部位是極品

▲全家人都染上了「汪癮」！（圖／臉書粉專「我家阿邁」提供）



記者吳鎮良／採訪報導

前陣子有名染上貓癮的高三生，放學之後便走到愛貓身旁埋頭狂吸15秒，超舒壓的表情頓時笑翻許多網友！沒想到類似的症狀，最近也發生在高雄鳳山區，飼主顏亭安日前分享一則全家都染上汪癮的貼文，不到一日便意外釣出將近千名的「重度患者」，許多人看完更是互相推薦，「這個部位是極品！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「相信大家都懂米克斯身上魔性味道，吸狗有益身體健康。」飼主顏亭安在寵物社團PO出5張照片、2段影片並這麼說。畫面中可見，不論是顏亭安或者是哥哥，全都趴在地上抱緊愛犬「阿邁」，並且面朝頸部埋頭狂吸；只見阿邁的表情看起來有些無奈，眼神死的模樣彷彿在說，「放了我吧～」

▲阿邁被吸到有些無奈。（圖／臉書粉專「我家阿邁」提供）



▲被爸拔騷擾的阿邁用眼神求救。（圖／臉書粉專「我家阿邁」提供）



不知道從何時開始，「吸食」阿邁已成了全家人每天的例行公事。飼主顏亭安表示，「邁邁不會生氣，但是吸太久的話可能會。我們經常會吸一大口再換氣，吸到牠拒絕為止，也要看牠當天心情，有時候幾秒，有時候可以持續好幾分鐘。」如果阿邁覺得今天可以了，牠就會用手推開家人，然後自己跑走。

這則貼文目前已累積將近1千個按讚數，狗友們看完紛紛留言說，「如果是我們家那隻，10秒內就跑了」、「超可愛的啦！哈哈」、「原來不只有我會這樣XDD」、「每天吸汪有益健康」、「精神食糧」、「一日不吸狗面目可憎！」另外，也有人推薦不同部位，「腳掌更魔，臭香臭香」、「腳掌的味道才是極品！！！」、「我喜歡頭皮味跟腳底騷味」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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