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奴才開嗓忘情高歌！　貓皇一聽秒崩潰咬衣阻止：拜託別唱

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▲貓咪聽到歌聲崩潰。（圖／翻攝自抖音APP用戶「A7M8H6」）

▲貓咪聽到奴才的歌聲超崩潰。（圖／翻攝自抖音APP用戶「A7M8H6」）

寵物小組／綜合報導

拜託別唱了！抖音用戶「A7M8H6」日前分享一則有趣的影片，只見畫面中一名奴才扯開嗓子高歌一曲，但是這歌聲白喵無法承受，於是不斷咬住人的衣裳，希望藉此可以阻止魔音傳腦，影片上傳後被分享到臉書社團「爆笑公社」，引不少網友笑翻按讚。

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從影片中可以看到，一名穿著灰色衣服的奴才背對著貓皇，戴上耳機後進入忘我的世界，他扯開嗓子大聲高歌，唱得十分陶醉。但是在飼主背後的貓皇完全承受不住！只見白喵不斷喵喵叫，似乎想提醒一下奴才不要再唱了，但是這招卻沒效果，於是牠乾脆撲到人身上，用嘴巴大口咬著飼主衣服往後拉，想藉此讓可怕的聲音停下。聖上在影片中不斷極力阻止，可見牠真的聽不下去了！

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這段畫面被上傳到「爆笑公社」後，網友看見聖上的模樣立刻笑翻留言，「我會乖！我會聽話！拜託別唱」、「貓覺得是在靠夭嗎？」、「林北在你後面，已經崩潰了！」、「貓咪聽力好，可見多折磨」、「再唱本喵咬死你」、「貓咪崩潰了～」、「不只動手還動嘴！放過喵吧」。

 

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關鍵字： 貓咪唱歌崩潰阻止魔音

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