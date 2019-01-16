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2汪爭寵「搶抱抱」氣到狂吵　爸無奈：人帥真煩惱

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▲兩汪為搶抱抱吵架。（圖／臉書粉專「惡童與愛家」授權提供）

▲汪：把拔是我的！馬麻也是我的！（圖／臉書粉專「惡童與愛家」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

別再為我吵架了！台北這對汪汪兄弟「惡童」與「愛家」，每當看到把拔一坐上沙發，就會搶著佔據爸爸腿上的黃金寶位，這天哥哥惡童領先了一步，沒想到愛家發現後，氣得想要把哥哥趕走，還不時用手撥把拔想要討拍，兩難的主人拍拍毛孩要牠們別吵架，同時搞笑嘆道，「人帥真煩惱。」讓網友笑噴！

臉書粉絲專頁「惡童與愛家」經常分享2毛孩的逗趣日常，身為哥哥的惡童雖然體型較小，卻是家裡的小霸王；而外型看起來兇悍的混種比特犬愛家，反而是個溫和脾氣好的狗狗，牠非常地尊敬哥哥，即使哥哥和牠搶食物，也會自動默默退開，狗生從來沒有因為任何事而生氣過，和牠威猛的外表成反差。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲兩汪為搶抱抱吵架。（圖／臉書粉專「惡童與愛家」授權提供）

▲▼惡童與愛家都是超級爸寶。

▲兩汪為搶抱抱吵架。（圖／臉書粉專「惡童與愛家」授權提供）

每當把拔坐在沙發上，惡童會在第一時間衝到身邊窩著，吃醋的愛家就會趕緊衝到現場對著哥哥小聲吠叫，只求牠能夠讓個位子，不過如果哥哥堅持不讓，愛家也只會認命地待在一旁抱怨，頂多只是撥撥把拔的腳求抱抱，不會隨便出手和惡童打架，就算被哥哥欺負了，也只是無奈地摸摸鼻子就算了。

總是善良待人的愛家，外出時看到狗狗也是人人好，偶爾會遇到一些毛孩突然防禦性的低吼，但愛家仍會傻傻地向對方示好，導致自己有時候會被欺負，不過這時，惡童就會馬上出手救弟弟，看到有人兇愛家就直接開咬，因為全世界只有惡童能欺負愛家，即使是家人責罵弟弟，也會被惡童阻止。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲兩汪為搶抱抱吵架。（圖／臉書粉專「惡童與愛家」授權提供）

▲惡童（左）其實非常疼愛弟弟愛家（右）。

▲兩汪為搶抱抱吵架。（圖／臉書粉專「惡童與愛家」授權提供）

▲人人好的愛家連牛都可以當朋友。

▼影片為臉書粉專「惡童與愛家」授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 毛孩爭寵爸爸吵架

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