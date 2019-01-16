抗議野狗傷人！前布袋鎮代表載12犬棄公所　徐文良急奔現場霸氣救援

▲嘉義布袋前鎮民代表李志榮抗議野狗傷人事件。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」，下同）

寵物小組／綜合報導

嘉義縣布袋鎮野狗傷人事件頻傳，前鎮民代表李志榮號召7位居民及受害者，並帶著自己捕捉的12隻流浪犬，於14日一同到鎮公所抗議，表達對地方浪犬過多、甚至影響居民安危的不滿，但抗議結束後，他卻直接將狗狗丟棄在原地，所幸經通報後，知名動物救援人士徐文良立即到場，將狗狗救回收容所。

過去李志榮曾多次捕捉流浪狗到公所前為鎮民發聲，抗議政府長期無法有效處理浪犬問題，把鄉下當成流動式的收容所，當地野狗數量甚多，其中中安里金京林部落居民只有30多人，但流浪狗卻多達50多隻，犬隻數量比人還要多，加上野狗傷人事件頻傳，某些犬隻只要見人就追甚至具攻擊性，嚴重影響附近居民安寧。

▲無辜的12隻浪犬被棄於鎮公所前。

李志榮率領7位鎮民來到公所抗議，其中1位手部被包紮起來的婦人，便是日前因騎機車路過某路段突被狗追，一時嚇得不小心摔車，導致手腕骨折；除此之外，周邊的野狗經常成群結黨，半夜製造噪音影響居民安寧，同時也造成環境髒亂，因此多次到公所前大聲抗議，痛批政府屢屢承諾解決問題，至今卻仍未改善。

對於布袋野狗一事，嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示相當無奈，先前曾於當地執行TNR，卻被居民拒絕將犬隻原放，但收容所實在已無多餘空間收留浪浪。此外，李志榮曾多次帶犬隻到公所前丟棄，甚至在第一次抗議時，還是用「飼料袋」裝著1隻浪犬到場，而他近期花錢託居民到鎮內捕抓流浪狗，再把犬隻帶到公所遺棄的行為，恐怕也已觸犯了動保法，但李志榮卻執意再犯，一心要政府讓流浪狗通通「消失」。

▲狗狗露出害怕的眼神窩在角落。

而林珮如也表示，近年為因應中央政策導致收容所動物暴增，面對流浪狗的問題暫採TNR措施控制數量，「精準捕捉」兇猛具攻擊性或咬人追車，會造成公共安全危害的犬隻，並配合民間團體實施捕捉絕育後回置工作，盡力減少流浪動物數量，避免衍生更多環境衝擊，目前也正在與布袋鎮民協商處理方式，期許能夠尋得一個兩全其美的解決辦法。

14日當天，民間動保人士徐文良得知此事後，二話不說立即趕到現場救援3大9小的浪浪，將狗狗們送醫檢查並進行結紮手術，其中1隻生了9隻狗寶寶的母狗，疑似因為受到驚嚇，無辜地躲在籠子角落不斷發抖，甚至有幾隻小狗尚未開眼，這讓徐文良感到非常痛心，並沉重呼籲人們要理性面對問題，而不是衝動地拿無辜的狗狗們開刀。

▲徐文良趕到現場將狗狗帶回。

徐文良還說，不僅當地居民反對政府與民間團體於TNR後將狗狗原放，加上政府無有效的配套措施，與諸多無良飼主任意遺棄犬隻，「你丟我撿」的情形一再發生，導致當地浪犬問題不斷惡性循環。徐文良痛批抗議居民做了最不好的示範，尤其是將無辜的犬隻丟棄至公所前，這樣和那些棄狗的飼主沒有兩樣，流浪狗的問題也不會因此解決。徐文良也期許政府動保相關部門處能夠正視流浪動物議題，與抗議的居民做有效的理性溝通，希望能夠趕緊解決問題。

▲浪犬一家十口平安，狗媽媽情緒也逐漸穩定。

●遇到流浪狗如何自保？



新北市動保處先前曾發出新聞稿，教導民眾「若真的遇到攻擊人的野狗群，應如何因應」，若遭遇狗群首記三要點，不要緊張、不要亂跑、不要尖叫。遇到狗群一定要冷靜，眼睛要盯著狗群動作放慢、退後走開。即使遇到溫和的狗，切忌碰觸狗的臀、尾部及肚子，切勿動作過大或突發聲響，以免狗因驚嚇而產生防衛行為。

如真的遇上有攻擊性的狗，通常攻擊前會有徵兆，如露出牙齒、毛豎起，耳朵比平時略向前及尾巴向上，如狗狗真的衝過來咬人，可拿隨身物品如包包或外套讓牠們咬；若被咬住不放，正確防衛方式是拿物品或徒手毆擊狗的頭部與口鼻，牠們便會鬆口。