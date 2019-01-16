網紅喵見奴才拿車鑰匙「肉球狂壓」　質問眼神：想跑去哪！

▲貓咪壓住主人的手，不讓他拿鑰匙出門。（圖／翻攝自Instagram@littlemunchiepooky）

寵物小組／綜合報導

「你出去了那我怎麼辦？」國外Instagram@littlemunchiepooky在網路上擁有高人氣，日前喵喵「Pooky」有段影片在網路上流傳，內容是這天牠看到男主人想拿鑰匙出門，於是牠就伸出前肢，用肉球壓住主人的手，不讓對方出門，可愛又逗趣的影片引發網友熱議！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主在IG上傳這段視頻並以貓咪的口吻表示，「不准碰鑰匙！不要離開！永遠在家裡陪我～」畫面中可以看到，每當男主人想要拿起沙發上的鑰匙時，就會立刻被貓咪的手壓下來；只見可愛的喵星人每看一次就壓一次，因為牠不准主人出門，只想要對方在家好好摸牠，一臉堅定又略帶質問的眼神彷彿在說，「你想溜去哪！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲喵：你只能摸我～（圖／翻攝自Instagram@littlemunchiepooky）

這段影片雖然不是IG用戶「littlemunchiepooky」最近上傳的，不過因為畫面非常可愛，最近被臉書粉專「颱風大肆虐」轉載，目前已累積35萬次的觀看次數，粉絲們看完紛紛留言，「養了就別想出門了XDD」、「喵：幹什麼 想跑？不可能的」、「小寶寶又在耍任性了～」

在 Instagram 查看這則貼文 Pooky the Munchkin（@littlemunchiepooky）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 27 日 上午 7:25 張貼

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