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「喪屍喵」猛烈攻擊！貓掌門縫中揮動闖廁所　網笑：放棄求生吧

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▲喪屍「喵」門縫中狂揮想進浴室。（圖／粉絲專頁「Bengal Cafe`斑果咖啡 附設貓咪寄宿旅館」授權提供）

▲貓咪們從小就愛跟進浴室玩耍。（圖／粉絲專頁「Bengal Cafe'斑果咖啡 附設貓咪寄宿旅館」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

救命啊！新北市網友Nyx Kuo這天在上廁所時，竟遭到自家咖啡廳店貓「姆姆」騷擾，只見喵掌不斷伸進浴室想推開門，狂揮的舉動宛如韓國電影《屍速列車》場景，這個畫面被網友錄下，並上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓大家看看「喪屍喵」的表演。

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Nyx Kuo貼文時還逗趣地註解，「上廁所的時候被喪屍猛烈攻擊，該怎麼辦？」從影片中可以看到，門縫中突然有一隻貓掌伸進來，接著還不斷上下狂揮，拼命地想將門推開，就像是喪屍電影的場景一般，令人害怕。飼主受訪時表示，姆姆個性非常黏人，因此只要看見主人進廁所，就會想跟著一起進去，因此才會出現喪屍喵的畫面。

▲喪屍「喵」門縫中狂揮想進浴室。（圖／粉絲專頁「Bengal Cafe`斑果咖啡 附設貓咪寄宿旅館」授權提供）

▲喪屍本喵姆姆。

姆姆身為貓咪咖啡廳的店喵之一，平時不但活潑可愛，也會打點如意算盤，飼主透露，姆姆偶爾會坐在桌子上偷吃客人食物，有些人就會購買貓零食打算餵牠，聰明的喵皇知道策略成功了，就會待在原地等著被餵食，是個小計劃通。

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▲喪屍「喵」門縫中狂揮想進浴室。（圖／粉絲專頁「Bengal Cafe`斑果咖啡 附設貓咪寄宿旅館」授權提供）

▲店貓姆姆不怕生，非常親人。

影片上傳後，不少網友看到飼主求救後留言回復，「餵生魚片阿～不然就是開罐罐」、「抱緊處理」、「灑點心並喊速速退散」、「毒氣彈攻擊！」、「肉泥槍請上膛」、「你放棄求生吧」、「只能用罐罐回擊」、「抓起來吸」、「喪屍撥得手很酸欸」、「張開雙臂準備被感染吧」。

▼姆姆想進浴室狂揮手。

 

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪豹貓銀豹喪屍浴室廁所

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