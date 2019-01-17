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錄影剛開口…小黃鴨秒衝上來「清嘴皮」狂抖　他跳針4遍眼神死

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▲錄影剛開口…小黃鴨秒衝上來「清嘴皮」狂抖　他跳針4遍眼神死。（圖／翻攝自抖音用戶「由老九」／抖音號：yyy151202）

▲鴨鴨「小湯圓」一直往主人嘴裡啄。（圖／翻攝自抖音用戶「由老九」／抖音號：yyy151202）

寵物小組／綜合報導

毛孩有時會「妨礙」飼主做正事，但牠們可愛的模樣總讓人無法生氣。大陸一名飼主日前準備拍影片時，才剛開口講了半句話，家裡的寵物鴨「小湯圓」竟一秒衝上來狂啄他嘴皮，害他連一句話都講不完，只能不斷重複開場白，逗得網友忍不住捧腹。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

抖音用戶「由老九」（抖音號：yyy151202）分享這段影片並寫道，「網速很好，我沒！卡！碟！」畫面中，他向網友們打了招呼，接著準備聊聊昨天發生的某件事，不料卻被鴨鴨瘋狂「清嘴皮」給打斷，只能一邊艱難地撥開鴨鴨，一邊零零落落地重複，「就是昨天想跟你們說個…我昨天想跟你們說…昨天我其實吧…昨天…」，最後遲遲無法完整講好一句話，只得嘆了一口氣，無奈留言，「昨天想跟大家說的，我明天再說吧！」

►觀看影片請點此。

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來到飼主的百度貼吧「由英雄_拖布」，可以看到鴨鴨「小湯圓」的幾段影片，上頭寫道，牠是由「人工孵化」成功破殼的。影片中，小湯圓才剛破殼沒幾天，聽到主人喊牠過來，馬上就噗噗噗地屁顛跑上對方手心，看得出來十分聰明活潑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

►觀看影片請點此。

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關鍵字： 寵物鴨抖音百度

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