她秀「滿屋破爛紙箱山照」吐心聲　貓奴狂推：千萬不能丟！

▲滿屋子都是紙箱，破爛了還不能丟。（圖／網友秀瑛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

直接戳中奴才們的心聲啊！網友秀瑛日前在臉書社團「愛貓聯盟」貼文分享，她從好幾個不同的角度拍攝住家內部佈置，但是那到處都堆滿的「紙箱之山」卻成為十足吸睛亮點，讓她開玩笑地說，「如果你拜訪朋友家，發現屋內一堆廢棄、破爛的紙箱，或許他只是養了一隻貓而已。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲紙箱堆得像城堡。

▲秀瑛家中總共有8隻喵喵，照片中有6隻入鏡。

▲放個紙箱就能自動捕獲貓貓。

秀瑛接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，家中總共有8隻主子，為了牠們喜歡所以撿來這些「寶物」，不知不覺地就累積得滿屋都是了，而且還要每天勤加清理，否則可能全家都是紙屑，「就算選定某一間鋪被子想給貓咪們睡，還是會被當成遊戲間。」

▲擠在一起比較舒服～

▲還好貓咪是液體，怎麼塞都不怕。

▲一貓一半剛剛好～

許多貓奴看到這則「肺腑之言」都覺得太有共鳴，紛紛留言分享經驗，「原來養貓的人都一樣，家裡都是回收紙箱。」、「爛紙箱還不能丟呢！孩子們的避風港、休息室和玩樂間，裡面都被撕的爛爛的。」、「你永遠看不透朕的心思，今天會用那個紙箱侍寢。」、「或啃、或咬、或抓、或拆，反正箱子不會有『全屍』。」也有網友精闢模仿喵皇反應，「什麼破爛紙箱？這是城堡懂不懂？不識貨耶！」

▲還有分雙貓床跟單貓床。

▲纏繞貓貓最萌惹～

▲一起分享，不要吵架喔！

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