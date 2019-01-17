1次買2張耐咬床！汪全啃成「流蘇款」　媽哭：到底要給你睡什麼

▲狗狗把床咬爛還露出無辜表情。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「富貴與兩粒」提供，下同）

寵物小組／綜合報導

「誰跟我說耐咬的⋯廣告都騙人的啦！！！」飼主康貽恩在網路上訂購2張狗床，沒想到用沒幾下就被愛犬「布利」啃得超破爛，其中一張還已經請垃圾車載走，讓她相當無奈，卻也不怪廠商，「我相信是我家的牙齒癢⋯⋯。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗床被咬成「流蘇」。

康貽恩在臉書社團「有點毛毛的」寫道，當初想說，既然這狗床咬不爛，就幫家裡2隻狗各買一張，「現在好了吧！！都爛了⋯一個早就請垃圾車載走回收去了！！！我到底要給你睡什麼床啦！！！」照片中，狗床上的紗網已破了大洞，還變成一絲絲的「流蘇」，一旁的狗狗則是一副快哭了的無辜表情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲媽媽說，布利常常是這副無辜表情。

網友看了留言笑說，「為什麼把床咬爛還一臉無辜，哈哈」、「牠這個是幫你弄流蘇，時尚感」、「以後只好睡地板了...」、「要找到牠不喜歡咬的材質，我也是丟了一堆狗床，終於找到一個牠不愛咬的床了」。有人則建議，支架留著，可以套別的布料，又變成一張床；不過康貽恩無奈回說，「不管套什麼上去都會自動變流蘇啊⋯⋯牠爸說要給牠訂做白鐵仔的⋯⋯。」

▲正值愛咬時期的布利連實木桌角都能啃。

▼更多精彩影音。