喵皇穿藍色小襪秒變「樹懶」　奴才笑歪：阿嬤創造了新生物

▲穿上襪子的貓咪突然忘了怎麼走路。（圖／翻攝自爆料公社／抖音APP用戶「71480886」）

寵物小組／綜合報導

有一種冷，叫阿嬤覺得你冷。抖音APP用戶「71480886」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻英短藍貓在家裡休息，卻突然被阿嬤在腳上套上襪子；第一次穿上這玩意兒的牠，突然變得不大會走路，甚至走起路來還有些像樹懶，影片引發網友熱議，更有不少人笑說，「阿嬤再次創造了新生物！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

俞姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「有一種冷叫你阿嬤覺得你冷。」畫面中可見，喵星人穿上藍色小襪子後，先是站在原地杵了一會兒，似乎忘了要如何走路；只見牠過了2秒後，終於踏出第一步，但是不管怎麼看，都不像是一般的貓咪在走路阿？

過程中可以看到，原本步伐輕盈、身手敏捷的藍貓現在居然變得步步謹慎，花了將近5秒的時間才踏出第2步，就彷彿是在太空漫步一樣；最後喵皇實在覺得太難走了，頻頻抬起腳來抖阿抖，想試圖甩掉襪子，但卻依然失敗，無奈的牠轉過頭看向主人，心中的怒氣全顯現在臉上。

▲狂抖腳想甩掉襪子XDD（圖／翻攝自爆料公社／抖音APP用戶「71480886」）



▲藍貓：我是火車，你硬要給我加輪胎，怎麼跑？（圖／翻攝自爆料公社／抖音APP用戶「71480886」）



臉書社團《爆料公社》昨晚也轉貼這段影片，短時間內便累積5千多個按讚數、分享，上百人看完紛紛留言說，「怎麼...好像那裡怪怪der」「瞬間變樹懶」「阿嬤擔心腳掌太冰哈哈」「貓腳沒觸感不會走路了」「穿上襪子後，都忘記怎麼走路了…」「走路的樣子太可愛了！」「阿嬤合成了一隻新的生物」

不過也有網友抨擊，「這是虐待不是可愛！」貓咪行走時，必須靠腳底的肉球接收路面情況、有利於走得更穩更快。當牠們穿上襪子或鞋子後，肉球被阻隔起來，就會覺得不習慣、走起來一跛一跛的。雖然不少飼主曾讓愛貓穿上襪子或鞋子，來看牠們走路滑稽的模樣，但其實貓星人們真的很不喜歡哦～（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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