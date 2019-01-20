特企／曾被關陽台！萌臘腸今睡爸懷裡　父母為牠生病「請特休」

▲臘腸曾被關在陽台，如今卻被爸媽爭相抱著睡。（圖／飼主羅苡恩授權提供，下同）

文／飼主羅苡恩

住在台中市的萌萌臘腸犬「帥帥」是1隻7歲的小男生。原本爸媽很討厭狗，因為會大小便很麻煩，還會掉毛之類的，剛抱回來時，還說要養只能養在陽台。記得那時候冬天很冷，有時候會偷抱牠進來，就會被長輩罵。

▲帥帥最喜歡待在爸爸身邊撒嬌。

結果有一天我媽拿了一件她的羽絨衣說，這件她不穿了，給他啦，不然外面很冷，另外還拿了一個厚紙箱，把狗狗的籠子包住，隔不久之後，整個家裡都是帥帥的地盤了，包括爸媽房間的床中間枕頭也是牠的，有時候爸媽會搶狗抱著睡，還曾經為了帶牠看醫生而請特休假。

▲汪：我才是親生的！

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