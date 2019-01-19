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13歲萌狗10年都到肉店「等骨頭」　從家裡出發乖坐後門

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每天沿著相同路線「尋骨」！澳洲有隻超級忠明的忠實狗狗弗萊徹（Fletcher）每天都會去固定的肉店等店家丟骨頭給牠吃，這個可愛的行徑也已經長達10年之久，員工早已習慣，該肉店老闆也表示，10年前的某一天，看到牠蹲在後門，緊盯肉店不放，就丟了一根骨頭給牠，卻沒想到，從那天後，狗狗每天都會去報到。（圖／翻攝自7 News Brisbane粉絲專頁）

▲員工將骨頭拿給弗萊徹享用。（圖／翻攝自7 News Brisbane粉絲專頁）

實習記者任珈萱／綜合報導

每天沿著相同路線「尋骨」！澳洲有隻超級忠明的忠實狗狗弗萊徹（Fletcher）每天都會去固定的肉店等店家丟骨頭給牠吃，這個可愛的行徑也已經長達10年之久，員工早已習慣，該肉店老闆也表示，10年前的某一天，看到牠蹲在後門，緊盯肉店不放，就丟了一根骨頭給牠，卻沒想到，從那天後，狗狗每天都會去報到。

綜合外媒報導，澳洲一隻名叫弗萊徹（Fletcher）的狗狗，是布里斯本當地一家肉店的忠實顧客，「忠實」程度快趕上《忠犬小八》一般，十年裡日復一日每天都去等牠的肉骨頭。

綜合外媒報導，這隻今年已經滿13歲的狗狗弗萊徹每天都會沿相同路線走到賣肉品店家「Boutique Meats Kitchen」的後門，乖乖等員工拿出肉骨頭給牠吃。肉店老闆表示，10年前的某天，給牠一根骨頭後，每天都會看到牠在同個地方等，而且也從不挑食，給雞骨頭一樣開心享用，但是一小時後會再次回來，因為一定要等到「心愛的大骨頭才會滿足」。

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每天一根大骨頭就能給弗萊徹快樂。（圖／翻攝自abc7chicago.com）

據報導，肉店員工也都很喜歡弗萊徹，許多人都以為牠是因為走丟才每天報到，但是其實都是從家裡出發，緩緩地晃到店面等待美食入口。弗萊徹的主人弗德（Ford）表示，牠其實從2歲開始，就會自己去探索商店或雜貨店，警察也曾將牠從水果店帶回來過。

據了解，弗德覺得弗萊徹有些太胖，因為每天都會吃到大骨頭，但卻依然堅持每天的肉店行程；但是13歲的弗萊徹年紀也蠻大了，已經有部分耳聾，且也患上關節炎，不過大家都很希望牠開心，所以如果一根骨頭能讓牠快樂，也是相當的好。

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關鍵字： 澳洲狗狗肉店骨頭紐澳要聞

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