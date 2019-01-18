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汪誤墜結冰湖不停悲鳴…就要滅頂之際　消防員帥氣撲救

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（圖／翻攝自推特／southmetropio）

▲狗狗困在結冰的湖面，不敢亂動。（圖／翻攝自推特／southmetropio）

寵物小組／綜合報導

時序進入凜冬，美國大部分地區已被冰雪覆蓋，天寒地凍時所有生物無不躲到安全的地方避冬，除了這隻好動的狗狗，牠跑到湖面上玩耍，結果因為湖面冰層脆弱而不小心墜湖，幸好有消防員帥氣搶救。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事件發生在美國科羅拉多州的隆納特里，當地氣溫已降到零度以下，一處湖泊表面結了一層薄冰，名叫「Bri」的狗狗沒注意到、把湖面當作地面奔跑而過時，就這樣掉進湖裡動彈不得。幸好有人目擊牠墜湖瞬間，趕緊通報消防員前來協助。

（圖／翻攝自推特／southmetropio）

▲消防員到場後立刻動身營救。

消防員到場時，Bri只能貼在冰層的邊緣，因為只要牠稍加移動，就會墜入湖中沒得支撐，情況險峻，而神勇的消防員奮不顧身飛撲向前，不到10秒就把牠拉上岸，驚魂記嚇得牠趕緊抖抖身體，狂奔而去，旁觀的眾人看到狗狗脫險，也鬆了一口氣，響起掌聲，不只是替Bri慶幸撿回小命，也給英勇的消防員掌聲。

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（圖／翻攝自推特／southmetropio）

▲消防員奮不顧身撲救困住的狗狗。



關鍵字： 北美要聞科羅拉多州結冰冬天冰雪

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