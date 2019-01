汪誤墜結冰湖不停悲鳴…就要滅頂之際　消防員帥氣撲救

▲狗狗困在結冰的湖面,不敢亂動。(圖/翻攝自推特/southmetropio)

寵物小組/綜合報導

時序進入凜冬,美國大部分地區已被冰雪覆蓋,天寒地凍時所有生物無不躲到安全的地方避冬,除了這隻好動的狗狗,牠跑到湖面上玩耍,結果因為湖面冰層脆弱而不小心墜湖,幸好有消防員帥氣搶救。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

事件發生在美國科羅拉多州的隆納特里,當地氣溫已降到零度以下,一處湖泊表面結了一層薄冰,名叫「Bri」的狗狗沒注意到、把湖面當作地面奔跑而過時,就這樣掉進湖裡動彈不得。幸好有人目擊牠墜湖瞬間,趕緊通報消防員前來協助。

▲消防員到場後立刻動身營救。



消防員到場時,Bri只能貼在冰層的邊緣,因為只要牠稍加移動,就會墜入湖中沒得支撐,情況險峻,而神勇的消防員奮不顧身飛撲向前,不到10秒就把牠拉上岸,驚魂記嚇得牠趕緊抖抖身體,狂奔而去,旁觀的眾人看到狗狗脫險,也鬆了一口氣,響起掌聲,不只是替Bri慶幸撿回小命,也給英勇的消防員掌聲。

(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

▲消防員奮不顧身撲救困住的狗狗。

“Bri” is one lucky pup. The crew from Firehouse 34 was quick to arrive with a rescuer already dressed in a dry suit. The team on shore held his safety rope tightly and the Dive Team was also responding, just in case. All SMFR fire engines are equipped for ice rescues. pic.twitter.com/alkPz6D69l