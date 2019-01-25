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棄養汪倒臥台9線中央...車輛向兩旁閃避　她抱起飆160KM送醫

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棄養汪倒路中央，她抱起飆160KM送醫。（圖／Facebook／救援浪浪-熊仔2.0提供）

▲狗狗遭飼主棄養還被車撞，情況相當嚴重，還好遇到了善心人士相救。（圖／Facebook／救援浪浪-熊仔2.0提供）

記者吳鎮良／採訪報導

愛狗人士陳小姐和黃先生21日晚上8點多準備開車從台東回台北時，在台9線上發現前方車輛自動向兩旁閃避，仔細一看有個「黑色物體」倒臥車道正中央，當下他們趕緊靠邊下車查看，發現原來是一隻黑狗！由於狗狗身受重傷，且附近的獸醫院都不願意接收，於是2名愛狗人士決定奮力一搏，狂飆160多公里的路程北上送醫。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

當時在倒臥在路中央的熊仔2.0（暫名）看到有人靠近，便試圖的想要站起身，但卻因為身受重傷而無法挪動，甚至有失禁的情況。愛狗人士回憶，「當下狗狗嚶嚶嗚嗚的掙扎，掌心下的跳動如此明顯而強烈，我們打遍花蓮市的獸醫院，卻都只收到對方回覆『不好意思我們醫生等等有事，沒有辦法欸』、『不好意思我們沒有辦法處理這個情況』，沒有一家願意收。」

棄養汪倒路中央，她抱起飆160KM送醫。（圖／Facebook／救援浪浪-熊仔2.0提供）

▲熊仔的肺部遭受到嚴重創傷，只剩一半的肺能夠呼吸。

棄養汪倒路中央，她抱起飆160KM送醫。（圖／Facebook／救援浪浪-熊仔2.0提供）

▲熊仔剛從鬼門關前走一遭。

陳小姐和黃先生當下思考了一會兒，決定賭一把，將熊仔2.0送到台北就醫。他說，「我們使用三寶車速模式，全速前進！！路上2.0眼神充滿了無辜與驚慌，過了將近一小時，狗狗似乎從驚嚇中恢復過來，開始哭嚎、夾雜憤怒，哭聲讓人滿是心疼...我們一路搖搖晃晃下了蘇花，聯絡好24小時的動物醫院確認會收治後，全速前往！」

抵達了景美橋旁的「大群動物醫院」後，在診療台上的熊仔量不到血壓，血氧緊剩70幾，死神的手已經伸到牠的頭上了。愛狗人士說，「接下來我們只能一直看著醫護人員跟獸醫來回穿梭，剃毛、上針，量體溫、開氧氣、拍X光、注射急救藥物...同樣身為醫護人員的我知道，獸醫口中所訴說的情況，代表狗仔隨時會休克，也隨時會離開我們......。」

棄養汪倒路中央，她抱起飆160KM送醫。（圖／Facebook／救援浪浪-熊仔2.0提供）

▲看到救命恩人不停搖尾巴的熊仔。

熊仔2.0的胸腔X光顯示，牠的肺部遭受到嚴重創傷，只剩一半的肺能夠呼吸，因此獸醫研判主要撞擊點其實是在胸腔右側。還好到了隔天情況都還算穩定，而且當熊仔一看到陳小姐和黃先生出現時，尾巴居然搖了起來，一邊笑一邊掙扎的想要起身，但隨即就壓到自己骨折的腳，又開始哀嚎起來。

獸醫師透露，熊仔21日入院後檢查加住院大約$15000（血檢、X光、腹超、氧氣、急救藥劑、住院、看護等等），22日的項目有嗎啡貼片$4000、住院$3000/天、看護費$2000/天（因為熊仔每半小時要量血壓、血氧，確認生命跡象，等穩定這筆費用就會消失），另外骨折的情況，醫生給的保守費用是$30000/腳以上。

棄養汪倒路中央，她抱起飆160KM送醫。（圖／Facebook／救援浪浪-熊仔2.0提供）

▲龐大的醫療費用。

陳小姐和黃先生表示，「醫生建議我們最好準備至少十萬元，這還不包括後續復健營養等...我們知道遇上了就是遇上了，這也是我們的緣分，牠還這麼年輕，我們無法放棄牠。」

＊目前熊仔2.0已經嘗試脫離氧氣室，病況有好轉，今天有可能可以跟獸醫討論開刀，不過因為還是小朋友，骨折可能傷到生長板，加上已經錯過最黃金的開刀期（被撞7天內）所以開刀可能會比較複雜；此外，陳小姐研判牠可能是室內家犬，並非花東放養的主流飼養方式，因此很可能是被棄養的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊許多人不願意下車查看，或許不是因為不想，而是不知道如果動物死了，該如何處理？環保局針對該問題回覆：

1.撥打該縣市陳情受理專線
2.關懷往生動物市民，建議先將動物屍體裝袋（紙箱）後，再交清潔車收運
3.市民無法處理者，請撥打陳情電話告知詳細地點後，由清潔隊派員處理

＊支持領養代替購買，養了是一輩子的責任，千萬不要隨意丟棄。

1/23 DAY 2 <離奇的血檢報告>...

救援浪浪-熊仔2.0 發佈於 2019年1月24日 星期四

關鍵字： 狗狗汪星人救援台9線棄養

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