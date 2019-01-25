米克斯玩10年挑戰！「巴掌老鼠→40KG地獄犬」　崩潰進化史嚇壞5千人

▲米克斯「饅頭」過了一年後，外型有不小的變化。（圖／飼主Betty Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

最近在Facebook上吹起一股「十年回顧」（10yearschallenge）風，台中的飼主Betty Liu跟上這波潮流，在臉書上分享了愛犬「饅頭」一年前後的對比照，沒想到才貼出不到3天的時間，竟湧入將近5千多名網友按讚、分享，許多人都驚訝的說，「嚇死我了，整個進化了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Betty Liu於19日在寵物社團《米克斯社團》PO出一張照片並註解，「孩子才過一年妳發生什麼事情了。」透過畫面中可見，左邊的饅頭是剛出生沒幾天的模樣，超迷你的身形就彷彿是隻巴掌大小的老鼠，而且鼻頭還是粉紅色的呢！

▲▼小時候的「饅頭」外型和牧羊犬有些相似。（圖／飼主Betty Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

右邊的饅頭則是現在的近照，可以看到牠當年粉嫩的鼻子，早已變成黑亮亮的顏色；除此之外，身形也和過去有明顯的差別，搭配上剛好在打哈欠的猙獰模樣，也難怪有網友笑說是「地獄犬」。飼主Betty Liu說，「當時看到很多人在10 years challenge，想說很少人用狗狗的，結果那天早上我就剛好拍到牠那個表情，就想說那我也來發一張狗狗的對比照好了，結果瞬間看到網友反應超熱烈，害我受寵若驚哈哈哈哈哈！」

當初是Betty Liu朋友家中的狗狗生了太多隻幼幼，於是也把其中一隻給好友飼養。飼主表示，「饅頭現在一歲半，體重40KG，是邊境牧羊犬混比特犬，個性很開朗，喜怒哀樂都會表現在臉上，也很護主人，對外人都很兇，雖然有時候對家裡人會太熱情咬傷我們但是都講得聽。」

▲睡覺離不開娃娃。（圖／飼主Betty Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沒想到長大後徹底走鐘了。（圖／飼主Betty Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

饅頭擁有牧羊犬的毛髮及忠誠，也有比特犬的身形和調皮，愛撒嬌的牠做錯事都會去面對不會逃避，會想盡辦法要去討好家人。飼主Betty Liu笑說，「饅頭小時候比較膽小常常被欺負，現在長大膽子變比較大了，以前欺負牠的狗狗現在看到都會怕牠。」

網友們看到饅頭超崩潰的進化史後，紛紛在底下留言說，「哈哈哈也太可愛了」、「就吃奶變成吃肉咩」、「嚇壞！走鐘了」、「果然是超級驚喜包」、「這就是米克斯可愛的地方」、「小時候真的是軟萌到不行耶」、「怎麼有點像柯P」、「毛色沒變，只是態度變了」、「伙食真好，長得白白胖胖的」、「這是恐龍吧」。

▲▼饅頭只要心情好，舌頭就會掉到外面。（圖／飼主Betty Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

面對許多網友熱情的回覆，飼主Betty Liu也想藉這機會和大家說，「有些米克斯其實也蠻多疾病的，饅頭其實前腳跟後腳一長一短，但還好不影響她的生活，就是養了狗狗就是要負責不能隨便遺棄牠們～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）