快跟我回家！浪貓不進籠還挑釁看一眼　她不放棄…結局神展開

▲喵：我還不想進去。（圖／網友謝孟呈授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

乖拉～快跟我回家過好年！網友謝孟呈日前分享一則貼文，內容中寫道，「第一天誘捕宣告失敗，但會磨蹭我們，也會給摸摸，相信很快就可以帶回家。」只見貓咪「東風」坐在籠子旁邊，卻遲遲不進去，彷彿想表達，「誘捕我得過五關斬六將」，許多網友看完後笑說，「萬事俱備只欠東風。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲東風冷冷地看籠子一眼。

謝孟呈說，社區的人對動物很友善，許多浪貓被大家收編回家照顧，所以為了不驚嚇怕生的東風，而採取「佛系誘捕法」，把籃子放在貓咪旁邊，讓牠自己走進去，結果東風寧可坐在籠子旁，還挑釁地看了一眼，像是說，「想騙我沒那麼容易」。

開心的是，隔天鄰居拿誘捕籠出來，結果不到5分鐘就成功，讓大家迫不急待地帶東風去看獸醫，還幫牠找好人家送養，並附贈許多嫁妝讓牠去過好日子。隔天，謝孟呈到朋友家看東風，一見到救命恩人的喵咪，便不斷在腳邊磨蹭撒嬌，讓她感動直呼，「沒想到還認得我，果真沒白養。」

▲醫生誇貓咪很乖。

▲東風擁有美短的花紋，是隻小萌貓。

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照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」短短幾天吸引6000多名網友按讚，許多人留言表示，「快跟姐姐回家當喵皇！」、「喵表示：想騙我失身沒這麼容易」、「樓主要不要試著排罐罐 一路排進去」、「牠在測試你的誠意能持續多久」、「就差臨門一腳的感覺」、「畫面有種傲嬌感」、「貓咪的背影好可愛」、「姐姐會對你很好哦～」。

▲喵：快來摸摸我。

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