出國貓咪不能跟...行李箱送「最暖心意」！　爸拔旅行多個伴

▲貓咪知道不能跟著爸拔出國，默默替他找一個旅伴。（圖／翻攝自Instagram:c_figlioli，下同）

寵物小組／綜合報導

貓未到，心意先到！國外一名男子克里斯日前收拾行李準備出國旅行時，他家的貓咪貝莉彷彿知道自己不能跟著爸拔出遊，垂眼送上「最暖的心意」，將最愛的猴子玩偶放進行李箱，讓他外出時多個陪伴。而克里斯也如牠所願，每到新的景點就幫可愛的小旅伴拍照合影。

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▲每到新的景點，飼主就會拿出貝莉的心意幫它拍照。

熱愛旅行的克里斯經常到訪世界各地，最近一次準備前往義大利旅行之前，乖巧的貝莉突然出現在房間，叼著牠心愛的猴子玩偶，垂眼放進行李箱彷彿在說，「帶著吧，看到它要想到我喔！」，似乎是希望這趟旅程，娃娃能夠代替牠成為爸拔旅途中的陪伴。克里斯也帶著愛貓的心意前往國外，到了每個新景點，就把小猴子拿出來拍照，就好像貝莉真的陪著他。

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▲克里斯帶娃娃認識新朋友。

這則小故事先前曾被分享到網路論壇Reddit，由於內容實在太溫馨了，日前又在網路上被瘋傳，許多網友看了紛紛留言笑說，「好暖心的貓咪」、「牠的臉感覺很想跟著爸爸出門耶」、「牠怕你出門沒伴會孤單」、「喵：就讓娃娃代替我～」、「真羨慕！每次出國，我家的貓根本不鳥我QQ」、「別人家的貓都最可愛最乖」。

▲喵：看到小猴子就要想到我喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Chris Figlioli（@c_figlioli）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 3 日 上午 7:06 張貼

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