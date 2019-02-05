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寵物雲大直ATT倒數12天優惠　「發票2則1」3.7折和毛孩一起變美

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▲▼飼主＋毛孩雙重享受！美容SPA打5折　大直ATT過年剁手價曝光。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

▲東森寵物雲大直ATT概念館推出過年優惠，憑消費發票享有自然美護膚3.7折起。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

 寵物小組／綜合報導

東森寵物雲大直ATT概念館與台灣品牌《自然美》推出限定價，要毛爸媽和孩子們一起開心過好年。即日起，只要憑ATT大直店自然美課程消費發票，寵物美容SPA即享有5折優惠，或是東森寵物雲ATT概念館消費寵物美容水療發票，也能享有指定美膚優惠3.7折，優惠只剩最後12天！

東森寵物雲大直ATT概念館由26年美容師劉淑蕙帶領團務，抱持著「先取得毛孩的信任」，再做後續的洗澡美容服務，耐心和用心的對待打動無數隻討厭洗澡的狗狗，成為許多人心中第一名的美容師人選。11歲的貴賓狗「柚子」曾有多年的洗澡陰影，在劉老師的巧手照顧，從聽到洗澡會發抖，到現在能瞇眼給美容師洗到睡著，放鬆享受水療SPA。

▲▼接上車就慘叫！貴賓擺脫「美容陰影」瞇眼spa　媽笑：9年來只愛她。（圖／記者闕雁琳攝）

▲▼資深美容師為年邁的貴賓狗挑選適用的SPA產品。

▲▼接上車就慘叫！貴賓擺脫「美容陰影」瞇眼spa　媽笑：9年來只愛她。（圖／記者闕雁琳攝）

▲▼飼主＋毛孩雙重享受！美容SPA打5折　大直ATT過年剁手價曝光。（圖／記者闕雁琳攝）

▲狗狗洗完笑咪咪。

劉老師在柚子下水前，先替牠剪好指甲，拿出玻璃杯，準備SPA療程需要使用的護膚產品，「因為柚子較為高齡，代謝會變慢加上會舔腳，這次的SPA療程主要是針對皮膚跟毛髮修護，加上O3臭氧抗菌，去除肉眼看不到的細菌，以及添加銀杏油做皮膚修護」，先將柚子的身體沾濕，搓揉出的泡沫抹至狗狗的全身，打開護水氧SPA機，由頭部按摩至全身，最後將泡沫洗淨，開始剪毛做造型，讓一頭亂毛的柚子瞬間年輕5歲。

▲▼飼主＋毛孩雙重享受！美容SPA打5折　大直ATT過年剁手價曝光。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

▲▼毛小孩泡SPA露出享受的表情。

▲▼飼主＋毛孩雙重享受！美容SPA打5折　大直ATT過年剁手價曝光。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

▲▼飼主＋毛孩雙重享受！美容SPA打5折　大直ATT過年剁手價曝光。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

目前大直店也推出限定過年優惠，讓飼主和毛孩享有雙倍享受！消費期間自1/9至2/17止，只要憑ATT大直店自然美SPA課程消費發票，寵物美容SPA即享有5折優惠，以及該店寵物用品8折優惠，或是持東森寵物雲ATT概念館消費寵物美容水療發票，也能享指定優惠3.7折起，把握最後優惠期間，辛苦一整年來犒賞一下自己與毛寶貝。

▲東森寵物雲商店合作自然美。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）

ATT 4 Recharge於2018年12月23日盛大開幕，東森寵物雲概念館位在ATT大直店的三樓，整間店「全面透明化」，讓大家看得一清二楚，爸爸媽媽可以去逛街、去隔壁自然美做SPA，享受完再回來接漂亮的毛小孩。Candy老師也特別提到，店裡除了洗澡與造型設計，毛孩還可接受精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理，有認真與專業的技術服務，細心呵護您家寶貝的皮毛健康。

【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

過年門市營業時間：11:00-22:30

2/4除夕營業時間至18:00
2/5（初一）-2/9（初五）
初六恢復正常

【自然美大直ATT直營店】

電話：(02)7706-1230

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F-12櫃

過年門市營業時間：11:00-22:00

●東森寵物雲商店有什麼？最新消息都在這：https://pets.ettoday.net/17ipet.php

關鍵字： 美容師劉淑蕙東森寵物雲商店 自然美 大直ATT ATT 4 Recharge 寵物美容水療護膚美體寵物SPA

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