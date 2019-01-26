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四目汪見新媽樂壞「咬筆狂奔」　屁顛找同伴炫耀：我有家惹

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▲▼四目汪見新媽樂壞「咬筆狂奔」　屁顛找同伴炫耀：我有家惹。（圖／ETtoday東森寵物雲商店頭份店提供）

▲四目小萌汪知道自己有家了，開心咬筆狂奔。（圖／ETtoday東森寵物雲商店頭份店提供，下同）

寵物小組／採訪報導

找到長期飯票的喜悅藏也藏不住！東森寵物雲商店苗栗頭份店日前幫忙中途的3隻幼犬，其中一隻四目汪Yuko順利找到一輩子的家，當牠看到新媽帶著一家人來接牠，高興的咬筆在店裡狂奔蹦跳，彷彿是在跟其他同伴炫耀的模樣，讓在場所有人紛紛融化。

▲▼四目汪見新媽樂壞「咬筆狂奔」　屁顛找同伴炫耀：我有家惹。（圖／ETtoday東森寵物雲商店頭份店提供）

▲Yuko目前已經跟媽媽回到溫暖的家。

頭份店負責接洽認養和照顧中途動物的員工表示，Yuko是山上母狗生的小流浪狗，後來被客人救下送來店裡，年紀大約2個多月，個性活潑、有點傻大姐，中途快1個月便找到新家，「我們請想認養的客人填寫問卷，大概審核了幾週、幾組客人，挑選出一位合適的女士。」

當天Yuko的新媽媽帶著小朋友一起迎接Yuko回家，這孩子看見未來的家人，樂得搶走員工原子筆，屁顛屁顛在店裡跑8百的給姐姐追，逗趣的舉動被完整紀錄下來。

▲▼四目汪見新媽樂壞「咬筆狂奔」　屁顛找同伴炫耀：我有家惹。（圖／ETtoday東森寵物雲商店頭份店提供）

▲Yuko的同胎兄弟姊妹仍在等有心人領養。

店員也提到，目前Yuko的同胎兄弟姊妹仍在等有心人，有意願收編的民眾歡迎到店諮詢，給流浪的孩子一次被愛的機會，或許可以遇到難得的緣分。
 

【東森寵物雲頭份店】

電話：(03)-767-0509
(03)-767-0510

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號

營業時間:11:00~22:00
美容營業時間:11:00~21:00
美容公休日:無

關鍵字： 四目汪ETtoday東森寵物雲商店頭份店咬筆中途愛心領養認養

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