黃金聯合二哈狂搶包子！　他被逼到「烙跑」把XX關籠終擺脫

▲飼主為躲毛孩搶食，把自己關進籠子。（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangyouli」）

寵物小組／綜合報導

家中若有貪吃狗狗，飼主吃東西就像打仗一樣，一刻也不能放鬆！抖音APP用戶「danhuangyouli」有段逗趣的影片，只見男主人在享用包子時，遭到自家黃金獵犬「蛋黃」、「優莉」搶食，一旁二哈「開心」也加入戰局，逼得飼主使出大絕招，將自己關入籠子裡面，這才得以好好吃一口美味包子。

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從影片中可以看到，飼主夾起一個包子放入口中，才咬沒兩下，立刻被貪吃的蛋黃搶走，優莉看見汪夥伴有了食物，也立刻上前叼走肉包，這時筷子沾滿狗狗們的口水，逼得男主人只好徒手抓東西來吃，沒想到依然被二哈找到縫隙，大嘴咬走他手中的食物。

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飼主眼看情況不對，只好拿著整盤食物逃跑，最後他決定使出大絕招，把自己關進狗籠裡！這樣他終於有空間可以享受包子，不過汪汪們依然在籠子外虎視眈眈，看來十分想要破門而入，和飼主分享美味佳餚。這段逗趣的視頻被粉絲專頁「葵瓜寶點葵瓜子專賣店」分享，又被轉傳至臉書社團「爆笑公社」，讓不少網友大讚「太佩服了！」

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