猴硐貓村貓瘟「2幼喵死亡」　動保處緊急消毒：寵物別帶來

▲貓村貓隻放飯時間！目前已經消毒，請民眾勿恐慌！（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，下同）



寵物小組／綜合報導

瑞芳猴硐貓村出現2起貓瘟事件！新北市動物保護處28日接獲民眾通報，得知兩隻剛來不久的2個月大小幼貓「奇諾和辛巴」感染貓瘟死亡。動保處與當地志工趕緊加強消毒，補強街貓三合一疫苗，呼籲「新年期間前往貓村的遊客請勿觸摸街貓、加強自身消毒，家中的寵物請勿帶來貓村」。

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貓村原有貓隻皆有造冊有效管理，且每年動保處皆偕同當地熱心志工為貓隻施打三合一疫苗和每季進行消毒工作。這次發生貓瘟而死亡的奇諾和辛巴，由於年紀太小，未受疫苗注射抗體保護，更容易遭受感染而發病。動保處提醒，「貓瘟是貓咪特定疾病，不會傳染給人或其它動物，請民眾勿恐慌。」

▲貓瘟並不會傳染給人類或是動物。



動保處與當地志工進行大規模消毒，為街貓施打三合一疫苗進行生物安全防護，同時也向當地居民宣導「疾病防疫消毒的必要性」。動保處再次強調「請勿棄養貓隻」，以免造成疾病防疫出現漏洞，會行程一場災看。

動保處近日也將加強查緝，並宣導民眾飼主責任與動物保護法規定，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處新臺幣3萬以上至15萬以下罰鍰，絕不寬待，切勿以身試法。因接近農曆新年期間，為進行相關疾病防疫，如發現動物發生感染疾病異常死亡，請電動保處24小時防疫專線02-29596353進行通報。

▲動保處跟志工一起為街貓施打疫苗，進行生物安全防護。



動保處長陳淵泉表示，族群密度增加，將造成動物群體間之緊迫，因而易有疾病爆發，貓瘟的治癒率非常低，所以做好預防措施極為重要。春假期間前往貓村遊玩務必注意三點，勿觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更勿棄養貓咪至貓村，共同維護猴硐貓咪及您飼養寵物的健康。動保處及志工於景點各處放置消毒水噴灑瓶，請民眾務必加強噴灑消毒，維護自身及貓隻的健康。

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▲動保處開消毒車進行消毒。

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