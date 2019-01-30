ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

猴硐貓村貓瘟「2幼喵死亡」　動保處緊急消毒：寵物別帶來

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲貓村貓隻放飯時間！目前已經消毒，請民眾勿恐慌！（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

瑞芳猴硐貓村出現2起貓瘟事件！新北市動物保護處28日接獲民眾通報，得知兩隻剛來不久的2個月大小幼貓「奇諾和辛巴」感染貓瘟死亡。動保處與當地志工趕緊加強消毒，補強街貓三合一疫苗，呼籲「新年期間前往貓村的遊客請勿觸摸街貓、加強自身消毒，家中的寵物請勿帶來貓村」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

貓村原有貓隻皆有造冊有效管理，且每年動保處皆偕同當地熱心志工為貓隻施打三合一疫苗和每季進行消毒工作。這次發生貓瘟而死亡的奇諾和辛巴，由於年紀太小，未受疫苗注射抗體保護，更容易遭受感染而發病。動保處提醒，「貓瘟是貓咪特定疾病，不會傳染給人或其它動物，請民眾勿恐慌。」

▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲貓瘟並不會傳染給人類或是動物。

動保處與當地志工進行大規模消毒，為街貓施打三合一疫苗進行生物安全防護，同時也向當地居民宣導「疾病防疫消毒的必要性」。動保處再次強調「請勿棄養貓隻」，以免造成疾病防疫出現漏洞，會行程一場災看。

動保處近日也將加強查緝，並宣導民眾飼主責任與動物保護法規定，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處新臺幣3萬以上至15萬以下罰鍰，絕不寬待，切勿以身試法。因接近農曆新年期間，為進行相關疾病防疫，如發現動物發生感染疾病異常死亡，請電動保處24小時防疫專線02-29596353進行通報。

▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲動保處跟志工一起為街貓施打疫苗，進行生物安全防護。

動保處長陳淵泉表示，族群密度增加，將造成動物群體間之緊迫，因而易有疾病爆發，貓瘟的治癒率非常低，所以做好預防措施極為重要。春假期間前往貓村遊玩務必注意三點，勿觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更勿棄養貓咪至貓村，共同維護猴硐貓咪及您飼養寵物的健康。動保處及志工於景點各處放置消毒水噴灑瓶，請民眾務必加強噴灑消毒，維護自身及貓隻的健康。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲動保處開消毒車進行消毒。

更多其它影片：

關鍵字： 貓瘟寵物消毒幼貓瑞芳猴硐貓村奇諾辛巴

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

好討厭！ 萌喵一臉猙獰吃藥　網融化：好想養這隻貓 ♥

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／咦今天生意不好？黑柴坐超商門口等吃　「脖子掛牌..

刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑：草..

貴賓變食蟻獸！阿公開心與「傑作合影」　女兒氣炸：幹..

老浪浪窩鐵門前睡覺！善心人想餵...看到「旁邊告示..

騎車驚見小黑「咬狗繩」慌張找路！網心疼：主人快點出..

11隻「金蜜蜂」腿開開睡午覺　聽老師喊起床「波浪式..

買雞排遇假車禍！　碰瓷喵倒腳邊「肉掌比5」：賠償罐..

見紅貴賓可以抱抱...拉拉眼紅！　42kg「營養肥..

阿嬤怕你冷！呆萌狗被包成「白色肉粽」　憨憨走路討抱..

影／凌晨3點敲門！「自來貓」衝懷裡強迫收編　她眼神..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

下輩子想當貓！豆漿娘娘的一天　網友羨慕：根本奴才的..

女兒拜託爸爸幫貴賓擦嘴巴　下秒回傳傑作與「食蟻獸」..

好味小姐-【貓日常】用奇怪的東西按摩貓！

超Q荷官！萌喵坐檯陪打麻將 呆呆臉萌翻網友：招財貓..

貓與香菜-路殺石虎？三分鐘認識石虎保育議題！

柴可兔斯貓-不小心把球丟到貓砂盆 妃子狠巴：沾到..

老汪失明3年整天沮喪！媽發明創意遊戲開啟牠「第二汪..

新莊旗艦店開出頭獎！　最後一位機票得主是你嗎？

猴硐貓村貓瘟「2幼喵死亡」　動保處緊急消毒：寵物別..

博美狗「勾錐」梳毛熊耳朵開合變海豹　2年改變有洋蔥

吃飽過好年！寵物雲年貨大街在新莊　超夯「戰斧雞腿」..

害牠失去「求生技巧」…活活餓死　撿到野生動物千萬母..

2層肥肉溢出來！黑柴坐超商門口哀怨等零食　「脖子掛..

被出賣「黑洞日常」！黑柴玩接球自摔倒地　飼主：養到..

開箱公仔卻「蹦」出隱藏版大眼萌喵　他樂歪：夾到最大..

骷髏汪獲救…藍舌石龍子成牠心靈支柱　最愛用毯子捲在..

華南王子GPS監控新光公主妻子　傳法警作證無解續糾..

從他身上看到我自己　賈奈特看重灰熊內線傑克森

他2張血照曝「枕邊人捅刀」！還原縫16針真相　 悍..

22K男想吃春水堂「看菜單2人要花500元」沉默　..

民進黨改革搶當網紅！段宜康「不習慣」　評2020選..

《靈魂行者 Online》改版賀新年 新增海港都市..

台對大陸外銷訂單增幅6.2％　國台辦：兩岸經貿關係..

夫成立競業公司女會計被迫離職　她出招討回資遣費

北投麗禧推浪漫法式雙人餐與經典住房　入住即贈送永生..

蕭萬長憶江丙坤　拼命三郎鐵漢柔情

寵物動物熱門新聞

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1..

阿公把貴賓剃成食蟻獸　女兒崩潰

老狗窩鐵門睡覺！旁邊告示牌超暖

黑狗咬繩子在橋上跑　慌張找主人

老師喊起床　11隻萌金波浪式彈..

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

拉拉吃醋討抱抱！42kg肥臀壓..

阿嬤怕你冷！呆萌狗被包成白肉粽

自來貓凌晨來叫門　她開門秒中獎

房間透詭異光！她一看邪教儀式嚇..

羅威拿招牌討食臉　網投降給雞腿

撿到野生動物千萬母湯帶回家養

媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞網！

讀者迴響

熱門新聞

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1..

阿公把貴賓剃成食蟻獸　女兒崩潰

老狗窩鐵門睡覺！旁邊告示牌超暖

黑狗咬繩子在橋上跑　慌張找主人

老師喊起床　11隻萌金波浪式彈..

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

拉拉吃醋討抱抱！42kg肥臀壓..

阿嬤怕你冷！呆萌狗被包成白肉粽

自來貓凌晨來叫門　她開門秒中獎

房間透詭異光！她一看邪教儀式嚇..

羅威拿招牌討食臉　網投降給雞腿

撿到野生動物千萬母湯帶回家養

媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞網！

黑柴坐超商門口等吃「脖子掛牌」..

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻手嗎

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

下輩子想當貓！豆漿娘娘的一天　網友羨慕：根本奴才的同居女友

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面