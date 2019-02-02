浪浪誤闖國道蜷縮角落發抖　徐文良心疼抱起：帶你回家

▲徐文良心疼的跑去安撫受到驚嚇的狗狗。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

「我還活著嗎？」知名救援人士徐文良日前接獲民眾通報，有流浪狗誤闖車水馬龍的快速道路，到現場救援時發現汪汪害怕地縮在角落，抬頭望著車子飛快經過，眼神充滿無助，直到牠發現有車靠近時，便主動飛奔過去，像是知道自己即將獲救一樣，開心搖尾。事後狗狗已平安送往醫院接受治療檢查。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗狗無助的呆坐在路邊。

長期救援流浪動物的「徐文良（徐園長護生園）」接獲通報，有狗狗誤闖84快速道路，從早上就呆坐在路邊。大家抵達現場後，發現歐告蜷縮在角落，徐大哥說，「眼前的車輛疾駛而過，孩子嚇到都不敢亂動。」幸運的是，狗狗在看到有車接近後，就起身走過去，彷彿知道自己遇到救命恩人一樣。

為了顧及後方來車及狗狗的安全，徐大哥不斷安撫受到驚嚇的浪汪，先在車內等待最佳救援時機，趁著車流減少趕緊跑過去，把全身發抖的歐告抱回安置。徐文良說，「狗狗身上受傷流血，疑似有被車子閃到，好在有好心人通報，不然不曉得會發生什麼憾事。」

▲狗狗看到有車靠近，還主動走過去。

徐文良也提醒大家，如果在行車時有發現狗狗誤闖國道，還是建議要先通報1968，請高公局人員前往處理，以確保用路人和狗狗的安全，也才能避免駕駛為了閃避小狗而造成的行車意外。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲徐大哥把受到驚嚇的歐告抱起。

許多網友看完救援過程也紛紛留言表示，「感謝徐大哥 ，這真的不是普通人可以做到的」、「 好人有好報 謝謝你救這些毛小孩」、「感謝徐大哥救援」、「看到徐大哥冒著生命危險搶救受傷、受困浪孩小黑、太感動了！」、「徐大哥，辛苦了」、「徐大哥你要小心啊！幫忙救毛小孩之餘也要注意安全」、「捏了一把冷汗…謝謝你」、「感謝有您」。

▲汪：你是要來救我的嘛！