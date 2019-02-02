ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

浪浪誤闖國道蜷縮角落發抖　徐文良心疼抱起：帶你回家

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲浪浪誤闖國道 。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

徐文良心疼的跑去安撫受到驚嚇的狗狗。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

「我還活著嗎？」知名救援人士徐文良日前接獲民眾通報，有流浪狗誤闖車水馬龍的快速道路，到現場救援時發現汪汪害怕地縮在角落，抬頭望著車子飛快經過，眼神充滿無助，直到牠發現有車靠近時，便主動飛奔過去，像是知道自己即將獲救一樣，開心搖尾。事後狗狗已平安送往醫院接受治療檢查。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲浪浪誤闖國道 。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

▲狗狗無助的呆坐在路邊。

長期救援流浪動物的「徐文良（徐園長護生園）」接獲通報，有狗狗誤闖84快速道路，從早上就呆坐在路邊。大家抵達現場後，發現歐告蜷縮在角落，徐大哥說，「眼前的車輛疾駛而過，孩子嚇到都不敢亂動。」幸運的是，狗狗在看到有車接近後，就起身走過去，彷彿知道自己遇到救命恩人一樣。

為了顧及後方來車及狗狗的安全，徐大哥不斷安撫受到驚嚇的浪汪，先在車內等待最佳救援時機，趁著車流減少趕緊跑過去，把全身發抖的歐告抱回安置。徐文良說，「狗狗身上受傷流血，疑似有被車子閃到，好在有好心人通報，不然不曉得會發生什麼憾事。」

▲浪浪誤闖國道 。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

狗狗看到有車靠近，還主動走過去。

徐文良也提醒大家，如果在行車時有發現狗狗誤闖國道，還是建議要先通報1968，請高公局人員前往處理，以確保用路人和狗狗的安全，也才能避免駕駛為了閃避小狗而造成的行車意外。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲浪浪誤闖國道 。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

▲徐大哥把受到驚嚇的歐告抱起。

許多網友看完救援過程也紛紛留言表示，「感謝徐大哥 ，這真的不是普通人可以做到的」、「 好人有好報 謝謝你救這些毛小孩」、「感謝徐大哥救援」、「看到徐大哥冒著生命危險搶救受傷、受困浪孩小黑、太感動了！」、「徐大哥，辛苦了」、「徐大哥你要小心啊！幫忙救毛小孩之餘也要注意安全」、「捏了一把冷汗…謝謝你」、「感謝有您」。

▲浪浪誤闖國道 。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

汪：你是要來救我的嘛！

 

關鍵字： 米克斯歐告徐文良（徐園長護生園）快速道路

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

高雄柴柴「撞臉李榮浩」！一句歌詞笑瘋萬人：這張照片..

陽台驚見狗兒遭吊掛虐待！母親LINE傳真相　她下秒..

吃不到肉球「張大嘴+哭叫」　網見9秒處笑歪：哈士奇..

愛犬託夢有「接班人」！爸爸撿了「新家人」他撫摸秒懂..

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

影／火燒車小黑找到了！小小身軀燒傷痛到哭　善心村民..

大溪驚傳毒狗案！一月大幼犬遭砍前肢虐殺　飼主喊話兇..

月月安檢門「癱瘓躺地」：我不走！　媽哄半天沒轍隊伍..

洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩..

見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭　下秒後仰左右「幸福..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

伸手輕撫鏡子裡的「小夥伴」　鬆獅蜥寶寶陶醉凝視：我..

美貓優雅走滾輪...胖老爹旁邊睡　奴才笑：胖貓跟瘦..

毛孩進禮堂！黑柴直奔新人飼主　把拔馬麻的結婚戒指送..

白柴聽到電話響激動狂凹嗚　盡責通知家人笑：不然你來..

屁柴Toro見幼柴森77狂後退　網笑：不是本汪生的..

除了舒服還可能想安慰自己？解密貓咪呼嚕聲、踏踏的秘..

把拔:「我有說好嗎？」柴柴想吃但柴柴不說

貓咪「大肚腩」卡門無奈原地扭動　網笑：不是頭過身就..

特企／家裡不能養狗！矜持爸被白柴收服　餐桌幫「兒子..

忍痛送走愛犬...7年後收養同名貴賓　掃晶片號碼竟..

喵星人「盲貓拳法」高速揮擊！　閉眼亂打命中率8.7..

年假遛狗去！盤點新北15狗公園　四號公園離捷運站5..

內行都知道！爸深埋柴頭上「澡前吸狗」忘情嘆：臭臭的..

雪白嫩汪被剃成「絕世美尻」　網友被電暈暴動：求正面

浪浪誤闖國道蜷縮角落發抖　徐文良心疼抱起：帶你回家

撒嬌小三刷存在！　「關節饋頭柴」皺眉拋媚眼：爸拔摸..

袋鼠羅傑有後！完美複製老爸筋肉　8月大汗草炸裂媽媽..

歐陸連線不急！　庫班：「波神」提前關機

家暴男毆妻勒脖拖行扯髮樣樣來　還帶走兒子搞失蹤母急..

川金會在即！　南韓媒：美國想用終戰宣言「交換北韓毀..

跟消防員「睡過」體會到的震撼！音樂才子無償寫歌　獲..

快訊／蘆洲女自10F下墜！路人驚悚目擊嚇報案　命危..

黑色薄紗「雪白蜜腿」太辣！　程予希驚呆：原來我也有..

技術差距大幅縮短！美上將：解放軍空軍規模2030年..

貓咪「大肚腩」卡門無奈原地扭動　網笑：不是頭過身就..

韓偶像「見過本人」公認最美　子瑜、車銀優齊名臉蛋天..

特企／家裡不能養狗！矜持爸被白柴收服　餐桌幫「兒子..

寵物動物熱門新聞

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

二哈吃不到肉球　網見9秒處笑歪

汪坐攤前闆娘直笑　網秒看懂：慘..

狗屋躺乾屍！臭味四竄主人沒發現

4年打造貓樂園網跪了！其實只養..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

吃飯逗相報！虎斑貓帶小喵來教室..

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

殘忍！一月大幼犬遭砍前肢虐殺

超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒

見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭

讀者迴響

熱門新聞

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

二哈吃不到肉球　網見9秒處笑歪

汪坐攤前闆娘直笑　網秒看懂：慘..

狗屋躺乾屍！臭味四竄主人沒發現

4年打造貓樂園網跪了！其實只養..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

吃飯逗相報！虎斑貓帶小喵來教室..

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

殘忍！一月大幼犬遭砍前肢虐殺

超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒

見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭

媽拒養新貓　一看超高顏值秒收編

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

伸手輕撫鏡子裡的「小夥伴」　鬆獅蜥寶寶陶醉凝視：我好可愛

美貓優雅走滾輪...胖老爹旁邊睡　奴才笑：胖貓跟瘦貓的差異XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面