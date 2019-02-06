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發現新品種劇毒「芬達鈕扣蜘蛛」！是世上最大黑寡婦蜘蛛近親

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▲科學家最近在南發現新品種的蜘蛛，體型比「黑寡婦（Black Wisow）」大，同時也是牠的近親，並帶有強烈的神經毒。這是目前體型最大的「寡婦蜘蛛屬（Latrodectus，又稱作寇蛛屬）蜘蛛」，是29年來受次發現的新品種。（圖／翻攝自Thesun）

▲芬達鈕扣蜘蛛。（圖／翻攝自The sun）

寵物中心／綜合報導

科學家在南非發現一種新品種蜘蛛，在分類學上，它是舉世聞名劇毒蜘蛛「黑寡婦」(Black Wisow)的近親，但體型比黑寡婦還大得多，並帶有強烈的神經毒。這是目前體型最大的「寡婦蜘蛛屬（Latrodectus，又稱作寇蛛屬）蜘蛛」，是29年來受次發現的寡婦蜘蛛屬新品種。

綜合外媒報導，目前科學家將該蜘蛛命名為「芬達鈕扣蜘蛛」（The Phinda Button Spider），這種蜘蛛有個特徵就是有一個巨大的腹部，雌性的的特徵是在腹肚有橘色的斑點；而母蜘蛛在產卵後，會在身上結一個巨大的紫色卵囊，小蜘蛛孵化之後，可以帶著600隻想蜘蛛行動，

發現這種蜘蛛的科學家萊特（Barbara Wright）表示，雖然該蜘蛛的分析還不完善，但是牠毫無疑問的具有強烈毒性，若是被咬到，一定要馬上找專業的醫療人員處理；牠的毒性不會致死，而且個性相當害羞，目前並無任何人類被咬傷的紀錄。

萊特表示，寡婦蜘蛛的毒液，對人類醫學研究具有高度的重要性，而目前世界上最毒的9種蜘蛛裡面，就有3是屬於寡婦蜘蛛屬，不過過去一年間，他在家裡養了過5千隻，都並家人和自己無被咬傷紀錄。他也表示，發現該品種是一件相當大的事，因為在一個瀕危的沙林森林裡，居然存在著新物種。

其實這種蜘蛛在2014年就被科學家在南非發現，直到近日在才確認牠在分類學的地位，那由於正式的研究還沒發表，所以形態特徵、體型大小範圍都還未公布。

▼芬達鈕扣蜘蛛。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

關鍵字： 南非芬達鈕扣蜘蛛寡婦蜘蛛屬黑寡婦

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