「走春」超強配備！　帶毛孩拜年賣萌…紅包賺飽飽

▲初一帶毛孩到戶外享受春天氣息。（圖／記者李依融攝）

寵物小組／採訪報導

大年初一傳統習俗就是要「走春」，可以討個吉利求得好兆頭，也能趁著放假到處走走，帶著心愛的毛孩一起到戶外，感受春天的氣息。除了基本牽繩以外，東森寵物雲商店新莊店推薦使用推車、「禮貌帶」和水壺等用具，讓出門也能方便又整潔，和寶貝們走春不再困難！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲寵物推車界的法拉利，一車多用途。（圖／ETtoday）

許多爸媽都會開車帶毛孩們出遊，東森寵物雲推商店出不少讓毛孩乘車的商品，無論是大汪或小狗狗都有適合的產品能夠讓牠們安心搭車，此外，愛護車子的家長也能購買皮椅套，防止愛車被刮傷等。推車也走向多元化，號稱寵物推車界的法拉利品牌，特別使用充氣胎，且一車多用途，有的可以將座艙取下放車內，甚至也能變成嬰兒車使用！目前東森寵物雲商店不但可以試推，更讓狗狗直接試乘，不怕買錯尺寸讓毛孩不舒服。

▲禮貌帶有多種尺寸可以選擇，讓狗狗們穿得舒服。（圖／ETtoday）

毛小孩在外上廁所常是爸爸媽媽需要注意的重點，除了尿布以外，也有「禮貌帶」可以選擇，避免的公狗狗到公共場所隨意尿尿做記號，不會包住屁股外觀上比尿布來得優雅。同時也有撿便器商品，非常方便且不怕弄髒雙手，是外出必備用品之一。

▲撿便器不怕弄髒雙手。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

出門運動量大，喝水相當重要，不過毛小孩喝的量難以預估，沒喝完的水一般都只能倒掉，特別帶碗出門也很麻煩，就有廠商設計可回收水壺，出水口就有凹槽可以讓毛小孩喝水，喝不完再流回儲水區，相當方便。

▲貓咪外出產品十分方便。（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

除了狗狗外出商品以外，也有不少喵星人的產品，有些推車用特別的全罩式設計，讓喵減少不常出門的恐懼感。此外，也有外出包、移動式貓窩、攜帶式貓便盆，讓飼主到親戚家拜年時攜帶方便，喵皇就能一起討吉利，賣萌賺紅包！

▲喜氣洋洋的項圈讓狗狗貓貓賣萌討紅包！（圖／ETtoday東森寵物雲商店新莊店提供）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

東森寵物雲年貨大街

年貨大街地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）



年貨大街時間：即日起至2月28日



營業時間：上午11：00至晚上22：00



電話:02-2996-0026