吃個漢堡而已...「臭臉貓」怨念超深站背後：我的份呢？

▲喵星人：你繼續吃，我沒事！（圖／網友王加妹提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

唉唷喂呀～這股怨念是要嚇死人嗎！台中飼主王加妹準備享用美味漢堡時，突然感到「背脊涼涼」的，偷偷回頭一看，看到主子「龜毛」的表情神之臭，當場嚇歪，「吃...吃不下了...我馬上奉上2條肉泥逗你開心！」

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可愛的龜毛個性很龜毛，看到媽媽買食物回來，必定坐在背後「等著吃一口」，眼看奴才還不餵食，龜毛還會加碼攻擊，拼命打擾媽媽吃東西。幸好媽媽能躲過牠的可憐眼神，不會餵人類食物，反而給牠好多好多罐罐和肉泥吃到飽！

▲龜毛的厭世臉。

▲還有招牌可憐臉。

龜毛平常監視家人吃飯外，偶爾還會監督小奴才寫作業，偷偷摸摸站在角落「狂盯看」。媽媽笑說，「牠還會跳上床監督...很可愛的小老師，但其實都是在干擾！」

▲床邊有個小東西在偷看。

▼龜毛：朕來監督你有沒有好好寫功課啦！



媽媽將龜毛的臭臉照分享到貓咪社團，網友看完紛紛在底下留言，「沒先給主子吃」、「這眼神～～～哀怨啊」、「殺殺眼神」、「拿來喔」、「奴才在吃東西，主子沒得吃，覺得哀怨」、「喵 : 怎麼沒我的份」、「我的呢？哈哈哈哈」。

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