遭獅子襲擊！美男子為自保...竟直接「徒手殺掉」

▲男子竟徒手殺死獅子。（圖／免費圖庫pxhere）

寵物中心／綜合報導

這才是真正的獅子王？美國科羅拉多州（State of Colorado）有一名男子遭受到獅子攻擊，情急之下他為了自保，居然「徒手」與獅子搏鬥並將牠殺死，最後身受重傷的他也前往醫院進行治療。對此，當局也呼籲民眾，如果遇到相同狀況，就應該學男子把獅子殺死，意外引發網友討論，直呼「原來獅子王都是魯蛇！」

綜合外媒報導，該名男子日前在森林小道跑步的時候，突然被獅子襲擊，手臂被咬傷，血流不止，不過好險並無傷到咬害，所以他極力爭脫，但獅子卻沒有要放過他，所以該男便與獅子單打獨鬥，成功屠獅。

據報導，男子用盡存一點的力氣到醫院接受治療後，醫生發現他身上有多處傷口，像是臉部、手臂、小腿、背，都有咬傷和抓傷。醫生表示，他遇到這種事還能存活真的是太不可思議了。

據了解，當地官員也表示，科羅拉多州其實真的很少發生這樣的狀況，從1990年統計，只有16人曾遭到受獅子攻擊，其中3人是被攻擊後死亡；同時呼籲民眾，如真被獅子攻擊，最好的方式就是向該男一樣，把獅子殺了。

許多網友看到新聞後，對官員的建議感到傻眼，紛紛留言表示，「所以存活的13人，是成功屠獅的人嗎」、「這建議是要大家自殺嗎」、「獅子王原來都是魯蛇」、「原來殺獅自這麼簡單」。