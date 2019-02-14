狗智商排行第3！狼犬挑戰7次「套圈圈」仍失敗　網推測是這原因

▲德國狼犬麥克斯挑戰7次套圈圈遊戲都失敗。（圖／翻攝自Instagram用戶「long.coat.max」）



寵物小組／綜合報導

前陣子流行一項毛孩互動遊戲，只要主人雙手做出圓形的形狀，狗狗就會把鼻子塞好塞滿，就像是套圈圈一樣。國外有位飼主看到類似的影片後相當羨慕，因為家中的狼犬麥克斯（Max）試了不下7次，最後卻都宣告失敗，他將互動影片PO到IG和粉絲分享，吸引16萬人觀看，甚至也有不少人推測失敗的原因。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

麥克斯的飼主經常在Instagram用戶「long.coat.max」分享許多愛犬的生活點滴，不論是調皮搗蛋或是可愛逗趣的，都讓粉絲們看了超療癒。日前上傳了一段影片，內容是當主人和麥克斯在玩套圈圈時，牠都會開心的跑過來，不過一看到眼前的圈圈，就會愣在原地，試了7次都宣告失敗。

在 Instagram 查看這則貼文 Max The Floofy Bear（@long.coat.max）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 17 日 上午 7:06 張貼

擁有200多萬人追蹤的臉書粉專《9GAG Cute》在12日轉貼了這則視頻，不到3天就累積16萬次的觀看次數，許多人紛紛留言說，「哈哈哈怎麼那麼可愛」、「很會煞車耶XDD」、「這招我家柴柴很會玩～」、「那個眼神怎麼那麼無辜阿」；不過也有人推測狼犬在狗類的智商排行第3名，會頻頻失敗的原因有可能是因為「狼犬很警慎的，通常不會貿然行動」、「這就是狼犬的聰明之處阿！」、「太機伶了」、「感覺是怕圈圈內有什麼陷阱」。

德國牧羊犬又被稱為德國狼犬或德國狼狗，德國牧羊犬在所有犬類的智商排名中排行第三。因為體型高大、外觀威猛，並且具備極強的工作能力，牠們敏捷且適合動作式的工作環境，經常被部署各種任務，例如警察、護衛、搜索及拯援和軍事，牠們也為盲者做導盲犬的工作。

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good boi not sure about what is snoot challenge Hooman wat dat loop do? #SnootChallengeFail By Max The Floofy Bear Join The Barked Club for more adorable dogs! 由 9GAG Cute 發佈於 2019年2月10日 星期日

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