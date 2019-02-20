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暖化害哺乳類滅絕首例　海平面淹沒「珊瑚裸尾鼠」棲地

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▲珊瑚裸尾鼠絕種。（圖／翻攝自Geographical）

▲珊瑚裸尾鼠正式絕種。（圖／翻攝自Geographical）

寵物小組／綜合報導

澳洲環境局於19日宣布，僅棲息於大堡礁的囓齒動物「珊瑚裸尾鼠(Bramble Cay melomys)」正式絕種，這是全球首個因氣候暖化而滅絕的哺乳類動物，因海平面上升的緣故，低窪島嶼被海水淹沒，導致珊瑚裸尾鼠唯一棲地被破壞，10年來已經不曾見到牠們的蹤影。

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綜合外媒報導，珊瑚裸尾鼠為澳洲特有種，全球僅有大堡礁附近小島上出現過牠們的身影，也是當地唯一的哺乳類動物。10多年前，專家曾在澳洲北端珊瑚礁上的低窪島嶼沙洲，發現仍有數十隻珊瑚裸尾鼠生存於該地，但是直到2009年最後一次尋得其蹤跡後，就沒有人類再見過牠們了。

根據專家推測，人類活動導致全球氣候暖化，進而造成海平面上升，因此淹沒了部分低窪島嶼沙洲，而珊瑚裸尾鼠唯一的棲息地也就此不幸被破壞，導致無法繼續生存，最終走向絕種之路。此外，世界自然基金會(WWF)也指出，地球暖化與海平面上升持續影響著許多生物種的存活，目前一共有將近3千種生物面臨生存危機。

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關鍵字： 珊瑚裸尾鼠全球暖化海平面上升絕種哺乳類

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