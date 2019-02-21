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肥臉拉拉幫同伴洗碗「卡碗架開花」　眼神死低頭：阿爸救我

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▲▼拉拉幫同伴洗碗！肥臉卡碗架「開花」　眼神死低頭找爸：救我。（圖／朱國豪老師授權提供）

▲拉拉雷兒被碗架卡住求救。（圖／網友朱國豪授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

本汪不是胖是肉多！苗栗縣大湖國中有2隻拉不拉多犬每天跟著飼主上下學，這天回家一如往常的享受放飯時間，其中一隻拉拉「雷兒」為了幫同伴撿起掉落在地上的飼料，將頭塞進碗架，沒想到豐厚的嘴邊肉剛好卡住，「低頭開花」眼神死求救的模樣，讓爸拔當場笑翻。

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▲▼拉拉幫同伴洗碗！肥臉卡碗架「開花」　眼神死低頭找爸：救我。（圖／朱國豪老師授權提供）

▲雷兒和Shadow都是飼主救援回來的狗，年齡大約是10幾歲，實際年齡不詳。

飼主朱國豪總共飼養2隻拉拉，分別是雷兒和Shadow，都已經是10歲以上的高齡犬，個性溫和乖巧，每天都會跟著他一起坐車去學校，深受學生們的喜愛。朱笑說，家裡2隻狗都是超級吃貨，牠門吃飯時各有一個碗架，碗架上只裝一個碗，牠們常常等到對方吃完，走到彼此的碗架，搜尋是否有掉在附近的飼料可撿拾。

「當天雷兒吃完自己的晚餐後，照例到Shadow的碗架附近等待，發現碗架下方有飼料，就直接將頭從沒裝碗的地方穿過、想要吃掉在地上的飼料，沒想到竟然卡住了！而且牠們還是接連著落難」，逗趣的畫面讓家人當場笑翻，趕緊拿出手機記錄下可愛的一幕，拍完就幫牠們把碗架取下。

▲▼拉拉幫同伴洗碗！肥臉卡碗架「開花」　眼神死低頭找爸：救我。（圖／朱國豪老師授權提供）

▲▼很想幫同學吃便當的雷兒和Shadow。

▲▼拉拉幫同伴洗碗！肥臉卡碗架「開花」　眼神死低頭找爸：救我。（圖／朱國豪老師授權提供）

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這段逗趣影音分享到「拉布拉多の瘋狂」社團之後笑翻無數人，許多網友紛紛留言說，「這2隻是有多餓啦！」、「也太可愛了吧！」、「到底是多貪吃」、「汪：嚇死寶寶了」、「拔的出來嗎？有點憋」、「這個頭套很還不錯」、「我的老天鵝啊，變成太陽花拉拉」。

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關鍵字： 拉布拉多肥臉碗架開花眼神死

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