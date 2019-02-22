嘴角多一條線！黑汪萌臉吐出「巨肥獵物」　網嚇壞：以為是蛇

▲阿公抓著狗要牠把獵物吐出來。（圖／網友林芳吟授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

想幫自己加菜的概念？雲林飼主林芳吟日前將2隻米克斯送到爸爸家暫住。阿公昨天早上突然發現，其中一黑汪「曼尼」嘴角突然多出一條線，趕緊抓住狗查看，當牠鬆口時，一隻巨無霸肥鼠掉落，瞬間把媽媽林芳吟給嚇壞。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

住北港朝天宮附近的2隻米克斯兄妺「曼尼」和「露露」，都是飼主林芳吟領養回來的孩子。林芳吟表示「由於春節期間，經營銀樓春節比較忙，加上廟宇每天鞭炮不斷，2隻狗都很害怕，不得已帶回鄉下阿公家住，每天還是會回去探望孩子。」

▲曼尼咬著一隻巨肥老鼠。



「就在一早，我們看到曼尼口嘴裡叼著一隻老鼠，只露出尾巴，嚇得我趕快要牠呸掉，整個驚嚇過度」，阿公更是急著拿出鏟子要接，一手抓著曼尼哄騙，2人合力才讓牠鬆口，最後接到有巴掌大小的老鼠屍體。

▲▼飼主說，其實米克斯是非常聰明，「我把牠們當成家人愛，不要有品種迷思」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片分享出來之後，許多網友紛紛留言驚呼，「我以為是蛇結果是一隻肥老鼠...」、「吐出來我嚇一跳，嘴巴可以塞這麼大的老鼠」、「我怎麼只想到三杯田鼠呢？」、「很不甘願地交出戰利品」、「去刷牙！不然以後別想親親」、「吐出來的瞬間我狂乾嘔...」，也有其他網友提醒，「要小心是不是老鼠吃到老鼠藥死的」、「小心老鼠帶的病毒，或者這隻老鼠怕有吃到老鼠藥」。

▲曼尼的同胎妹妹露露。