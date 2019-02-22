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我要吃！呆萌圓仔抱水管滾來滾去...翻出「美味香噴噴栗子」

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▲在哪呢？呆萌圓仔抱水管滾來滾去...翻出「美味香噴噴栗子」！（圖／臺北市立動物園提供） 

圓仔：啊！終於找到栗子！（圖／臺北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

香噴噴的栗子深獲許多人喜愛，沒想到圓仔一家人也超愛！臺北市立動物園大貓熊館出現了諸多特別的食物，保育員為了多樣化大貓熊食材，提供無調味的栗子、奇異果、火龍果等天然材料，讓大貓熊可以邊吃邊玩，增加活動力，促進食慾。

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保育員將栗子放在玩具裡，讓牠們動動腦，用「想」的方式將美食取出。其中圓仔很聰明，聞一聞水管，再抱著它滾一圈，順利找出好吃栗子！園方表示，大貓熊一家遇到不熟悉的食物時，剛開始都會有些怕怕的，不太願意嘗試，經過保育員慢慢引導，才肯試試看。保育員特別先把栗子對切，給牠們試試裡面果肉的味道，沒想到「一試成主顧」，大貓熊家族現在可是超愛罐罐裡面甜美的栗子呢！

▲在哪呢？呆萌圓仔抱水管滾來滾去...翻出「美味香噴噴栗子」！（圖／臺北市立動物園提供）

▲圓仔設法取出水管內的栗子。

動物園除了依照不同季節提供多種不同的竹子及竹筍給大貓熊食用，也會提供自製的窩窩頭、大貓熊餅乾，加上蘋果及紅蘿蔔等食物，來確保應有的營養攝取量。此外，保育員提供大貓熊喜愛的食材，如番石榴、甘蔗、地瓜、葡萄及鳳梨等蔬果，分散隱藏在活動場的各個地方，或是放置在如大桶子、水管、浮球等不同的容器內，讓大貓熊四處找尋，得想點辦法才能吃到食物，以便延長進食時間，增加活動量。

保育員從當令且合適的食材中選擇，作為大貓熊寶貝們的點心。例如農曆過年前後，就提供過「美味」的綠色大棗子，但「團團」和「圓圓」卻有志一同地在第一時間，放手丟掉。

▲在哪呢？呆萌圓仔抱水管滾來滾去...翻出「美味香噴噴栗子」！（圖／臺北市立動物園提供）

▲大貓熊家族現在可是超愛罐罐裡面甜美的栗子呢！

園方提到，曾經嘗試過的水果，還包括外皮毛毛的奇異果、有點酸酸的百香果和鳳梨，很多小種子的火龍果，一整顆的綠色柚子等。但對大貓熊家族來說，甜的總是比酸的食物更吸引牠們，因此，奇異果算是目前一家三口接受度較高的水果。

園方也笑說，有一次保育員還發現，圓仔竟把奇異果皮給吃了，留下一坨果肉，保育員猜測，八成那顆奇異果果肉酸酸的吧！至於軟軟的火龍果，牠們一家興致不高，甚至見到，牠們把火龍果踩爛在泥土，「看來大貓熊對食物的好惡，真的很特別！」

▲在哪呢？呆萌圓仔抱水管滾來滾去...翻出「美味香噴噴栗子」！（圖／臺北市立動物園提供）

▲保育員將食物放置在如大桶子、水管、浮球等不同的容器內，讓大貓熊得四處找尋，自己想點辦法才能吃到食物。

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