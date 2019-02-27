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被蜜蜂親吻！「霸氣比特犬→腫臉小可憐」網友全笑了

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▲比特犬被蜜蜂螫，腫成豬頭。（圖／網友徐小姐授權提供）

▲你真的是Amy嗎？（圖／網友徐小姐授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

沒事不要玩蜜蜂！屏東潮州的調皮比特犬「Amy」這天和家人外出時，正好遇上蜜蜂來攪局，於是牠不甘示弱地跟對方搏鬥了一番，沒想到卻害得自己腫成豬頭。在外工作的馬麻看到照片後差點暈倒，馬上拜託家人帶Amy去看醫生，所幸最後無大礙，不過網友卻忍不住嘴角失守笑翻了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻徐小姐表示，當天下午毛孩還好好的，沒想到才過了一下子，就接到弟弟傳來的訊息，得知Amy不小心被蜜蜂叮得滿頭包，整個臉腫到不成汪型，讓她超心疼，馬上請家人帶Amy去看醫生，檢查後發現是因被蜜蜂叮而引起的過敏，才會腫得這麼嚴重，不過目前也已經消腫許多了。

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▲比特犬被蜜蜂螫，腫成豬頭。（圖／網友徐小姐授權提供）

▲Amy眼睛浮腫的模樣讓人心疼，同時卻又忍不住想笑。

▲比特犬被蜜蜂螫，腫成豬頭。（圖／網友徐小姐授權提供）

▲汪：鼻要再笑我了啦～

年僅1歲的Amy是個超級坐不住的小朋友，無時無刻調皮地活蹦亂跳，平常就連拍張照片也非常困難，因此馬麻手機裡也幾乎只有牠小時候的照片。徐小姐無奈地說，「這次會照到牠可能也是牠不舒服了，才會乖乖的站在那裡。」所幸最後寶貝毛孩沒有大礙，還是個美麗的孩子！

照片上傳至臉書社團「爆廢公社」後，網友看了紛紛忍不住笑意寫下，「原諒我，但真的滿好笑又可愛的」、「好迷濛又銷魂啊，祝他早日康復」、「雖然很可憐，但是我還是不爭氣的笑了，對不起」、「一種失戀哭整晚的樣子」、「單鳳眼+挑眉，這眼神，我被勾走了」、「對不起，可是我笑了，妹妹秀秀～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲比特犬被蜜蜂螫，腫成豬頭。（圖／網友徐小姐授權提供）

▲Amy小時候長得非常無害可愛。

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關鍵字： 比特犬蜜蜂

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