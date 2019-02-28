逗趣爸模仿「海底撈甩麵」　鸚鵡「被麵打臉」傻眼逃跑

▲爸模仿海底撈甩麵，表演給毛孩看。（圖／網友吳小琪授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「這阿爸一定是又壞掉了！」住在高雄的雨傘巴丹鸚鵡Doremi一家人都非常有趣，這天搞怪的把拔突發奇想地拿起塑膠袋，剪成長條狀後，隨即模仿起海底撈的「甩麵」表演，不斷在Doremi面前不規則地亂甩，沒想到卻不小心打臉毛孩，嚇得Doremi落荒而逃，爆笑場面一度失控。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻吳小琪笑說，最近剛好有朋友揪吃海底撈，但是因為毛孩們不能跟去，於是把拔就決定要親自表演甩麵給牠們搶先看，沒想到3隻鸚鵡看了後全都傻眼，一臉錯愕地望著自得其樂的把拔，甚至一度被嚇壞跑給爸爸追，這時在旁邊錄影的媽媽也差點笑暈直呼，「真的很無厘頭！」

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▲3鸚鵡看傻眼，Doremi甚至一度逃跑。

影片分享至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑歪表示，「勾到客人，老闆還要再送一份ㄟ！！」、「爸爸這是在調戲客人吧XD」、「把拔是不是壞掉了」、「阿mi一臉困惑」、「mi拔何時變那麼嚴重了？？」、「mi拔的初陶超多的啦」、「我想看變臉」、「我以為在幫mi驅魔...mi有玩還願？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼影片為網友吳小琪授權提供

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