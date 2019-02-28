ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

小主人被罰站！暖汪「嗷嗷叫抗議」　霸氣進籠陪伴：我保護你

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲喜樂蒂牧羊犬 。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

感情很好的兄弟倆。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

護主的心跟好跟滿！這天喜樂蒂牧羊犬「Neo」看到弟弟在圍欄裡罰站，就默默跟進去陪伴，眼神還散發原諒小主人的無辜攻勢，最後乾脆「嗷嗷叫」來向家人抗議。馬麻無奈地說，「只是要兒子進去罰站，連摸都沒摸到他，Neo的反應就很大。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喜樂蒂牧羊犬 。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

請繼續往下閱讀...

汪：小主人我罩的！

畫面中可以看到，忠心護主的Neo發現弟弟噘著嘴、委屈地站在籠子罰站後，便情義相挺地進去陪伴，還用楚楚可憐的表情向家人示意原諒小主人。逗趣的是，弟弟看到Neo後就順手偷摸牠的毛，被馬麻抓到要他站好後，汪汪就小心翼翼把身體靠向弟弟，讓他方便用腳刷毛，馬麻見狀便好氣又好笑地說，「要我怎麼罵下去！」

▲喜樂蒂牧羊犬 。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

弟弟笑得好開心！

Neo是隻脾氣很好的汪汪，就連洗澡和剪指甲都還會保持笑容，有次弟弟調皮的把Neo的飯碗搶過來，結果牠不但不生氣反而搖尾跑來輕舔臉頰，像是說，「還我啦！」可愛的模樣讓瞬間融化家人的心。

▲喜樂蒂牧羊犬 。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

汪：吃不完我可以幫你吃！

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」不少人被狗狗和汪汪兄弟情深的模樣給逗樂，紛紛留言表示，「扁嘴嘴好可愛啊！」、「好可愛哦～我實在無法抵抗小孩和毛小孩可憐巴巴的小樣」、「這OS太有才」、「這個組合，好笑 」、「狗狗說：你們要不要換個地方罵哈哈」、「狗狗覺得無奈，為何罰站來搶我的位置」、「弟弟好可愛。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

《ETtoday新聞雲》將在3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行「2019好朋友野餐日」，現場除了有最狂的聲林派對和首場台北見面會、邀請聲林之王七強選手熱力開唱以外，最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品也不能錯過，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位等，歡迎帶你的毛小孩一起來野餐。
快來一起參加「2019好朋友野餐日」做場白日夢吧！我們3月30日不見不散～～

▲喜樂蒂牧羊犬 。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

▲可愛的Neo。

▼更多精彩影音

關鍵字： 喜樂蒂牧羊犬 護主 委屈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知..

野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾..

彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長..

「奶嘴男童」陪香港粉絲等公車　「堅持不回頭」原因2..

獰貓診療台狂哈氣...獸醫快手注射完　牠呆萌愣原地..

浪汪遭轟17槍　5千公里外的她愛上「面目全非的臉龐..

雪橇犬電扶梯前「嬌喘一聲倒爸懷裡」　接下來畫面讓人..

5隻奶貓不尿尿…母愛基各舔一下就搞定　轉頭瞄主人：..

超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知..

野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾..

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

見店貓蹭過來以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」客人筆電..

「賞我加班罐罐！」白天上班晚上應酬 　帶金：吃不消

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「..

拜託天公伯啊!賜我罐罐山和玩具山吧~

從反對帶喵喵回家到愛不釋手 阿嬤「腳趾按摩」搔出祖..

柴柴見指甲刀逼近高音慘叫！　演技100分！媽無奈：..

東森寵物雲幫爸爸媽媽省荷包　集點回饋「1點＝1元」

隨時比心心！大麥町內建愛心鼻頭　全網融化：好想被那..

狼犬遭棄好焦慮　天天「打翻水盆」撒嬌討摸：有人愛我..

「主婦汪」半夜出門叼回一袋生鮮　網驚呼：養這隻報恩..

動物園昆蟲解籤！螞蟻、螳螂化身占卜師　網友直呼：超..

小主人被罰站！暖汪「嗷嗷叫抗議」　霸氣進籠陪伴：我..

寶寶手套有「狗腳印」媽超疑惑　天才老爸：寵物店買的

要出門了！2柴冷淡伸懶腰　媽心碎：好歹也來門口裝裝..

直擊被雪活埋瞬間…英勇汪挖雪救人　萌臉搶先探洞裡：..

影／女童「單手拉尾」走廊拖橘貓　上千人灌爆刺青爸臉..

Paul蜜月慘遇訂房網出包　客服「怕電話費太貴」直..

老公搭上學生媽媽！互Line「北鼻」　正宮氣極爆瘦..

AD進球竟算「湖人得分」　一眉哥看詹皇砍關鍵球表情..

華聞快遞／大陸網民數達8.29億　月入9300至2..

大陸將與柬埔寨舉行「金龍-2019」軍事聯合訓練

被流浪貓咬傷！　她就醫打針後收到150萬元帳單驚呆..

東森寵物雲幫爸爸媽媽省荷包　集點回饋「1點＝1元」

正餐甜點一次解決！桃園平價牛排＋雪花冰專賣店

2020保留徵召韓國瑜空間　朱立倫：給國民黨參選人..

廚餘桶驚見女嬰屍／關鍵黑衣男曝光！手拎黑色塑膠袋西..

寵物動物熱門新聞

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

彰化旅行撿到牠　像嬰兒壓身睡覺

慢慢陪粉絲等車　不回頭原因超爆..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸回嗆網友

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

幼犬疑被吞！2狗跳水裡與巨蟒激..

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

汪臉遭轟17槍　5千公里外的她..

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

喵奧客大鬧店家　隔日帶「禮」道..

路邊「灰毛球」收編3個月變超美

讀者迴響

熱門新聞

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

彰化旅行撿到牠　像嬰兒壓身睡覺

慢慢陪粉絲等車　不回頭原因超爆..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸回嗆網友

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

幼犬疑被吞！2狗跳水裡與巨蟒激..

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

汪臉遭轟17槍　5千公里外的她..

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

喵奧客大鬧店家　隔日帶「禮」道..

路邊「灰毛球」收編3個月變超美

5隻奶貓不尿尿　母愛基各舔一下..

最新影片

更多

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對我擺這張嘲諷臉！

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」逃開

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美封鎖

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉糖？

見店貓蹭過來以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」客人筆電GG

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面