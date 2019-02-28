小主人被罰站！暖汪「嗷嗷叫抗議」　霸氣進籠陪伴：我保護你

▲感情很好的兄弟倆。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

護主的心跟好跟滿！這天喜樂蒂牧羊犬「Neo」看到弟弟在圍欄裡罰站，就默默跟進去陪伴，眼神還散發原諒小主人的無辜攻勢，最後乾脆「嗷嗷叫」來向家人抗議。馬麻無奈地說，「只是要兒子進去罰站，連摸都沒摸到他，Neo的反應就很大。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲汪：小主人我罩的！

畫面中可以看到，忠心護主的Neo發現弟弟噘著嘴、委屈地站在籠子罰站後，便情義相挺地進去陪伴，還用楚楚可憐的表情向家人示意原諒小主人。逗趣的是，弟弟看到Neo後就順手偷摸牠的毛，被馬麻抓到要他站好後，汪汪就小心翼翼把身體靠向弟弟，讓他方便用腳刷毛，馬麻見狀便好氣又好笑地說，「要我怎麼罵下去！」

▲弟弟笑得好開心！

Neo是隻脾氣很好的汪汪，就連洗澡和剪指甲都還會保持笑容，有次弟弟調皮的把Neo的飯碗搶過來，結果牠不但不生氣反而搖尾跑來輕舔臉頰，像是說，「還我啦！」可愛的模樣讓瞬間融化家人的心。

▲汪：吃不完我可以幫你吃！

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」不少人被狗狗和汪汪兄弟情深的模樣給逗樂，紛紛留言表示，「扁嘴嘴好可愛啊！」、「好可愛哦～我實在無法抵抗小孩和毛小孩可憐巴巴的小樣」、「這OS太有才」、「這個組合，好笑 」、「狗狗說：你們要不要換個地方罵哈哈」、「狗狗覺得無奈，為何罰站來搶我的位置」、「弟弟好可愛。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

《ETtoday新聞雲》將在3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行「2019好朋友野餐日」，現場除了有最狂的聲林派對和首場台北見面會、邀請聲林之王七強選手熱力開唱以外，最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品也不能錯過，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位等，歡迎帶你的毛小孩一起來野餐。

快來一起參加「2019好朋友野餐日」做場白日夢吧！我們3月30日不見不散～～

▲可愛的Neo。

▼更多精彩影音