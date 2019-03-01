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被雨打到瞇瞇眼也要散步！　柴犬耍賴不走…任性成「花栗鼠臉」

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這隻柴很純！（影／網友謝妙芬授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍！這天馬麻帶柴犬「Wish」出去散步時忽然碰上下雨，為了怕感冒決定帶牠回家，不料固執的汪汪就算被雨滴到變成瞇瞇眼還堅持不走，甚至任性到臉都變成「花栗鼠臉」，最後馬麻妥協說，「晚點再出門」才打破僵局，乖乖回家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬WISH。（圖／網友謝妙芬授權提供）

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▲堅持不走的臉意外神複製李榮浩。

影片中可見，Wish的眼睛被雨水打到快睜不開，沒想到這樣也澆不熄牠想散步的慾望，倔強的牠，不管家人怎麼勸說都堅持不走，臉也因為牽繩變形成了「花栗鼠臉」，為了化解這窘況，馬麻只好屈服說出，「晚點再出來」才讓Wish打消不走的念頭。

▲柴犬WISH。（圖／網友謝妙芬授權提供）

汪：我還不想回家！

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」許多網友被柴柴固執的模樣給笑歪，在底下留言表示，「這隻柴很純」、「本柴真的不想回家」、「冷冷的冰雨在臉上胡亂的拍」、「堅持到臉都變形了」、「包包臉可以咀嗎？我要」、「 區區小雨而已颱風天我照出門」、「不管！本宮就是要任性」、「花栗鼠臉。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲柴犬WISH。（圖／網友謝妙芬授權提供）

▲耍賴不走4部曲。

▲柴犬WISH。（圖／網友謝妙芬授權提供）

調皮搗蛋的Wish在中間吐舌。

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬赤柴耍賴花栗鼠

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